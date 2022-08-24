«Новосибирскавтодор» отремонтирует 23 км трассы Томск — Мариинск за 601 млн руб

24 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Дирекция автодорог Кузбасса заключила контракт с АО «Новосибирскавтодор» на ремонт 23 км трассы Томск — Мариинск в Ижморском районе Кемеровской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

«Новосибирскавтодор» стал единственным участником объявленного дирекцией аукциона, который признан несостоявшимся. Цена контракта — 601,1 млн рублей.

В рамках контракта подрядчику предстоит отремонтировать дорожную одежду, укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и барьерные ограждения. Все работы должны завершиться в сентябре 2024 года.

Участок дороги, который планируется отремонтировать, располагается перед проблемным отрезком трассы Томск — Мариинск между селами Постниково и Берикуль, ремонт которого должен завершиться к октябрю 2022 года.

Общая длина дороги Томск — Мариинск составляет 208 км, из них 77 км находятся в ведении Томской области, оставшиеся 131 км — в ведении Кемеровской области.

Томские власти ранее сообщали, что передача трассы в собственность Росавтодора запланирована на 2026 год. Свой участок регион намерен привести в нормативное состояние к 2024 году.

АО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году, специализируется на проектировании, строительстве, ремонте автодорог, мостов и инженерных сооружений, содержит более 11 тыс. км автомобильных дорог.

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