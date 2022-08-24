Магазин сети H&M вновь открылся в Томске

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2022 // Фото: vk.com/hmrussia

Сегодня, 24 августа, магазин H&M, расположенный в томском ТРЦ «Изумрудный город», вновь начал свою работу. Об этом «Томскому Обзору» рассказала менеджер отдела маркетинга «Изумрудного города» Ольга Ковальчук.

По официальному сообщению представителей сети, магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть коллекций не будет распродана.

«Компания H&M Group приняла решение остановить бизнес в России. В связи с этим сайт hm.com временно недоступен в данном регионе. Физические магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации стока. Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении группы H&M Russia ВКонтакте.

В свою очередь, Ольга Ковальчук отметила, что они не располагают информацией о сроках окончательного закрытия магазина.

Отмечается, что в связи с событиями в Украине, шведская компания H&M, один из крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров в мире, 2 марта 2022 года объявила о временной приостановке продаж в России. Магазин сети в Томске прекратил свою работу 3 марта.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET. На сегодня в состав компании входят 4,8 тысячи магазинов в 75 странах. В России работало более 150 точек — это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

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