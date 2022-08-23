«мУкА.Склады искусства»: началась работа над первым стрит-арт объектом

23 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 23 августа, на фасаде «Киномира» стартовала реализация первого арт-объекта в рамках фестиваля «мУкА.Склады искусства». Работа ведется над проектом художника Никиты Nomerz, который он создал специально для мероприятия.

«На фестивале этого года мы продолжаем линию концептуального стрит-арта, начатую Владимиром Абихом на нашем мероприятии в 2021 году (работа „Мы — буквы, с нами текст“ — прим. ред.). Работа Никиты Nomerz привязана непосредственно к теме фестиваля — она сайт-специфична, она про кино и про то, что „кина больше не будет“:)», — рассказала «Томскому Обзору» руководитель фестиваля «мУкА. Склады искусства» Анастасия Куклина.

Второй этап реализации начнется на днях, когда организаторы и художники проведут все подготовительные работы. По словам Анастасии, возникли некоторые технические сложности.

Следующей работой на фасаде здания станет тематический ассамбляж про кино и город томских художников Матвея Фатеева и Ильи (Wince) Маломощенко. Её монтаж начнется в пятницу, 26 августа.

Напомним, в этом году фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир» в Томске по пер. Нахановича, 7. Темой стала «SelfieCity: Камера на себя», которая призвана обратить внимание как на здание кинотеатра, так и на город в целом.

Фото: Серафима Кузина

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