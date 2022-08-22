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Центрсибнедра выставили на торги месторождение опалов под Томском

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Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) объявили аукцион на право разведки и добычи опалов на месторождении Томское, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта torgi.gov.ru.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами участка определен в 26,743 млн рублей. Заявки принимаются до 16 сентября, торги состоятся 14 октября.

Месторождение Томское располагается в 6 км к юго-востоку от Томска и в 700 метрах к северо-востоку от поселка Мирный. Площадь участка — 0,01 кв. км. Месторождение было открыто в 2019 году ООО «Киевское» (структура «Руснефтегаза»), до настоящего момента не эксплуатировалось. Запасы по состоянию на 1 января 2021 года по категории C1 составляют 83,86 тонны (в том числе сортовой опал — 36,65 тонны), по категории С2 — 235,75 тонны (сортовой — 100,2 тонны).

При этом ранее геологоразведку проявления по заказу «Киевского» проводило ООО «Спецгеострой». Со ссылкой на гендиректора «Спецгеостроя» Владимира Турова ранее сообщалось, что в 2019 году на баланс было поставлено 156 тонн сортового камня по категории C1+C2 различной цветовой гаммы — белого, желтоватого, зеленоватого, прозрачного, черного, всего 22 разновидности. Предполагалось, что компания по предписанию Госкомиссии по запасам отберет 20 тонн опалов для дальнейшего изучения их декоративности, маркетинговых исследований, чтобы подтвердить, что у камня есть рынок сбыта.

Туров пояснил «Интерфаксу», что запасы месторождения были поставлены на баланс, но необходимо получить вторую лицензию на доизучение и добычу, чтобы получить возможность пользоваться участком. Однако подавать заявку на участие в торгах «Спецгеострой» не планирует.

«Мы не будем участвовать в этом аукционе по финансовой причине», — сказал Туров, предположив, что участок не будет пользоваться популярностью на торгах.

Ранее сообщалось, что «Руснефтегаз» напрямую и через дочерние общества планирует разрабатывать в Томской области Мирненское проявление опалов вдобавок к уже разрабатываемому углеводородному Южно-Охтеурскому месторождению.

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