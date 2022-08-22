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Более 60 человек заразились коронавирусом в томском центре реабилитации «Ключи»

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За месяц, с 20 июля по 19 августа, в томском центре реабилитации «Ключи» была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом, сообщает «Центр управления регионом» Томской области со ссылкой на директора учреждения Сергея Колганова.

«Среди пациентов выявлено 64 лабораторно-подтвержденных случаев заражения ковид, это около 12% от всех пациентов, — цитирует ЦУР Сергея Колганова. — После начала вспышки, 3 августа, мы приняли приказ об усилении санитарно-эпидемиологического режима в центре. 4 августа нас посетил Роспотребнадзор, провел свое расследование. С 5 августа мы закрыли прием пациентов».

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день все пациенты здоровы и выписаны. В выходные в центре проводилась дезинфекция. Сейчас «Ключи» ожидают предписание на открытие.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 135 831 случай заболевания коронавирусом. 132 593 заболевших выздоровели. 881 скончался.

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