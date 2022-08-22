В Томске на месяц ограничат движение по ул. Бородинской

22 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

С сегодняшнего дня, 22 августа, в Томске перекрыто движение по ул. Бородинская на участке от ул. Мичурина до ул. Новосибирская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение, связанное с проведением ремонтных работ, будет снято 21 сентября в 20.00. До этого движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными дорожными знаками.



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