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В Томске на месяц ограничат движение по ул. Бородинской

Дороги, ЖКХ, Томские новости, ограничение движения перекрыли дорогу Бородинская когда откроют схема проезда В Томске на месяц ограничат движение по ул. Бородинской

С сегодняшнего дня, 22 августа, в Томске перекрыто движение по ул. Бородинская на участке от ул. Мичурина до ул. Новосибирская, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение, связанное с проведением ремонтных работ, будет снято 21 сентября в 20.00. До этого движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными дорожными знаками.

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