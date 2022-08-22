В Томске прошел юбилейный гик-конвент CON.Версия

22 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшие выходные, 20 и 21 августа, в Центре культуры Томского государственного университета прошел 10-й конвент для любителей аниме, комиксов и компьютерных игр CON.Версия.

Гостей мероприятия ждали выступления, игротеки, мастер-классы, ярмарка и соревнования по киберспорту. Все желающие могли услышать песни k-pop исполнителей, увидеть сражения рыцарей и джедаев, окунуться в виртуальную реальность, купить уникальные стикеры и открытки сибирских иллюстраторов, попробовать угощения из Азии и Америки, выбрать себе новую мангу.

Также посетители CON.Версии могли увидеть световые шоу, выступления танцоров coverdance команд, артистическое фехтование. В мероприятии приняли участие гости из Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Красноярска.

Между двумя днями программы прошла «Ночь Настольных игр», где все желающие могли освоить интересные настолки, научиться играть или найти компанию для партии в «Бэнг!».

Фото: Савелий Петрушев

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