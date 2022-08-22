18+
18+

В Томске прошел юбилейный гик-конвент CON.Версия

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Отдых, Томские новости, конверсия фестиваль концерт куда сходить отдых гик-фестиваль гики любители комиксов интересные новос В Томске прошел юбилейный гик-конвент CON.Версия

В минувшие выходные, 20 и 21 августа, в Центре культуры Томского государственного университета прошел 10-й конвент для любителей аниме, комиксов и компьютерных игр CON.Версия.

Гостей мероприятия ждали выступления, игротеки, мастер-классы, ярмарка и соревнования по киберспорту. Все желающие могли услышать песни k-pop исполнителей, увидеть сражения рыцарей и джедаев, окунуться в виртуальную реальность, купить уникальные стикеры и открытки сибирских иллюстраторов, попробовать угощения из Азии и Америки, выбрать себе новую мангу.

Также посетители CON.Версии могли увидеть световые шоу, выступления танцоров coverdance команд, артистическое фехтование. В мероприятии приняли участие гости из Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Красноярска.

Между двумя днями программы прошла «Ночь Настольных игр», где все желающие могли освоить интересные настолки, научиться играть или найти компанию для партии в «Бэнг!».

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Бывший вице-мэр Томска Подгорный задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки — источник

29 июля 2022
Томские новости

«Томскводоканал» возместил потребителям 14,7 млн рублей после незаконно начисленной платы за сброс загрязняющих веществ

18 августа 2022
Томские новости

Автокран упал с Коммунального моста в Томске

25 июля 2022
Томские новости

Томский Underground запустил дополнительную продажу билетов на большой open air в музейном саду

17 августа 2022
Томские новости

Задержан подрывник, устроивший «хлопок» в пер. Кооперативном в Томске

28 июля 2022
Томские новости

Петр Каминский покинул пост начальника департамента науки и высшего образования

5 августа 2022
Томские новости

Томичей приглашают на большой джазовый open air

3 августа 2022
Томские новости

В Томске сносят здание столовой ТГАСУ с изображениями известных архитекторов

15 августа 2022
Город

Незрячие в музее. Как устроена инклюзивность и зачем нужно тифлокомментирование

27 июля 2022