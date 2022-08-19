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Самолет из Москвы не смог сесть в Томске из-за тумана, рейс перенаправлен в Новосибирск

Томские новости, аэропорт самолет полетел не смог сесть проблемы с приземлением Самолет из Москвы не смог сесть в Томске из-за тумана, рейс перенаправлен в Новосибирск

Туман помешал рейсу Москва — Томск авиакомпании S7 приземлиться в пункте назначения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную томского аэропорта.

«Из-за тумана рейс перенаправлен в Новосибирск, пока что он там», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации онлайн-табло томского аэропорта, четыре более ранних рейса из Москвы, а также один из Красноярска смогли приземлиться.

Кроме того, по данным воздушной гавани, задерживается прибытие самолетов из Новосибирска и Стрежевого на 18 минут и 30 минут соответственно.

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