В выходные томичей ждут заморозки

С субботы по понедельник, 20–22 августа, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«При прояснениях местами по области ожидаются заморозки 0-1 ℃», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».