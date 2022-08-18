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В выходные томичей ждут заморозки

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С субботы по понедельник, 20–22 августа, в Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«При прояснениях местами по области ожидаются заморозки 0-1 ℃», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

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