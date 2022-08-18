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Около 200 морских свинок погибли при пожаре в Томском районе, 4 белки эвакуированы

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Накануне вечером, 17 августа, в селе Коларово загорелся брусовой частный жилой дом с цокольным этажом и дощатой верандой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19.30. Пожар удалось ликвидировать в 20.45. В результате сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома и веранды. Обгорели стены дома внутри и снаружи, частично обгорели стены веранды.

Также погибли около 200 морских свинок. Во время ликвидации возгорания с веранды были эвакуированы 4 белки.

Общая площадь пожара составила 126 кв. метров. На месте работали 4 единицы техники и 16 человек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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