18+
18+

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 132 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 51 человека. 23 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 134 949 случаев заболевания коронавирусом. 132 273 заболевших выздоровели. 880 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

19 июля 2022
Томские новости

В Томске перекрыли движение на участке ул. Бирюкова

3 августа 2022
Томские новости

Юные томские спортсмены смогут пойти на профильные смены в ОЦДО

9 августа 2022
Томские новости

В Томской области спустили на воду морскую баржу, которую построили для Енисейского пароходства

4 августа 2022
Томские новости

Томичей приглашают на гаражную распродажу в пользу животных

22 июля 2022
Томские новости

В Томске до октября отремонтируют улицы Лазарева и Ивана Черных

19 июля 2022
Томские новости

Менее 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

6 августа 2022
Томские новости

На «Праздник топора» будут ходить автобусы из Томска и Северска

11 августа 2022
Томские новости

Томичей приглашают на большой джазовый open air

3 августа 2022