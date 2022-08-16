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Промышлявшую незаконной добычей краснокнижных рыб и черной икры преступную группу задержали в Томской области

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Сотрудники полиции задержали организатора и 11 членов преступной группы по подозрению в незаконной добыче и обороте рыбы и икры на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным полиции, краснокнижную рыбу ловили в реках Обь, Кеть и Чулым, а для того, чтобы придать своим действиям законный вид, фигуранты создали и зарегистрировали компанию.

«На территории Каргасокского и Шегарского районов Томской области и города Томска проведены обыски в ресторанах, складских помещениях рынков, а также по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Изъято более 1,5 тыс. особей стерляди, 100 сибирских осетров, восемь нельм и 20 кг черной икры. Обнаружены орудия лова и денежные средства, имеющие доказательственное значение. По предварительным данным, сумма ущерба может превышать 30 млн рублей», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и производных).

Отмечается, двое членов группы — выходцы из стран Средней Азии. Подозреваемых отпустили под обязательство о явке, все они дали признательные показания.

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