Томские спортсмены выиграли бронзу на всероссийских состязаниях по легкой атлетике и боксу

10 августа 2022 / Партнерский материал

Томичи стали призерами российского первенства по боксу и легкой атлетике. Состязания проходили в Чебоксарах и Улан-Удэ на протяжении 5 дней с 1 августа. Согласно данным департамента молодежной политики, физкультуры и спорта, в чемпионате поучаствовало свыше 700 представителей 70 регионов страны. Легкая атлетика и бокс представлены в линии у множества авторитетных БК. Узнать информацию о деятельности лучших букмекерских компаний можно здесь.

Легкоатлеты, представляющие на российском чемпионате Томский регион, сумели принести в копилку области две бронзы. Виктория Погребняк заняла третье место в беге на 100 метров с препятствиями – случилось это в первый же день соревнований. Уроженка Томска показала хороший результат – 13,46 секунды. Отмечается, что Погребняк выступила в качестве представительницы Томской областной спортшколы. Помимо этого, в параллельном зачете она принимала участие в соревнованиях за Алтайский край.

Также департамент выделил успехи Дмитрия Разумова, который в тяжелой борьбе тоже принес бронзу для Томской области. На дистанции в 400 метров спортсмен продемонстрировал отличные показатели – 46,41 секунды. Примечательно, что для Томского региона в этой дисциплине Разумов установил новый рекорд. Дмитрий выступает за ДЮСШ №1 Томска, тренером легкоатлета является Андрей Михайловский.

В Улан-Удэ также прошли соревнования «Байкал-2022» – это российское первенство по боксу. Состязания текущего года были посвящены памяти Владимира Сафронова и Виликтона Баранникова – чемпиона и серебряного призера Олимпиады. Департамент отмечает, что 100 боксеров, представляющих 27 регионов РФ, приняли участия в соревнованиях. Представителем Томской области была Юлия Старкова, которая смогла завоевать бронзовую медаль турнира. Девушка занимается в Первомайской ДЮСШ, а тренирует ее Геннадий Беляев. Старкова отметила, что отчасти довольна своим выступлением, но намеревалась выиграть золото на соревнованиях. Спортсменка заявила, что будет рада принять участие в состязаниях в следующем году и будет упорно готовиться, чтобы улучшить результат.

Соревнования по боксу «Байкал» были проведены в 51-й раз. Порядок проведения мероприятия на 2023 год, а также место для организации состязаний в данный момент не согласованы.

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