На томском «Празднике топора» впервые организуют гастрофест

12 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В рамках томского международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» в сельском парке «Околица» развернется гастрономический фестиваль «На топоре». Гости мероприятия смогут попробовать оригинальную «уличную» еду: корейский стрит-фуд, чизстейки и многое другое.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, гастроплощадка будет работать рядом с конкурсной поляной кузнецов «У каждой наковальни свой голос».

Посетители гастрофеста смогут пообедать в привычных стационарных точках известных томских заведений: кондитерской «Дело в креме», бургерной «Мясоруб», стейк-хауса «Антрекот», службы доставки еды в казанах «Боярская» и пельменной «Скалка».

Линейку прохладительных напитков предложит бар лимонадов «Арт Хорека». «Пицца Синица» приготовит пиццу, сендвичи и коктейли, кафе «ПряникЪ» предложит корн-доги (курочку по-корейски). Свое традиционное меню гостям праздника представят «Бамбуковые доски», бургерная «Техас», мини-кофейни Wild Cofe и компания «33 пингвина». Также на гастрофесте будут работать и фудтраки.

Гости «На топоре» смогут поучаствовать в чемпионате «поедателей» чизстейков, сделать памятные кадры в специальной фотозоне, «дать пять» ростовой кукле, покачаться на экокачелях.

Напомним, «Праздник топора» пройдет с 16 по 21 августа в сельском парке «Околица» (с. Зоркальцево). Здесь соберутся 205 мастеров из 45 регионов России, а также из Словакии, Беларуси, Турции, Узбекистана и других стран.

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