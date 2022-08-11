В Томске распишут окна дома на «розочке»

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Окна дома по адресу ул. Розы Люксембург, 72б будут расписаны в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию». Арт-консервация этого здания проводится совместно с еврейской общиной Томска, сообщают организаторы.

Руководить росписью окон будут профессиональные томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев. Принять участие в арт-консервации приглашаются все желающие. Гостей ждут лекции от еврейской общины и кошерные блюда. Для детей будет организована развлекательная программа с аниматором.

Мероприятие стартует в 12.00 по адресу: ул. Розы Люксембург, 72б.

Дом на «розочке» стал третьим в этом году объектом, который расписывают волонтеры в рамках проекта. Всего в 2022 году организаторами запланирована арт-консервация 6 домов. Уже полностью закончены дома на ул. Красноармейской, 77 и на ул. Татарской, 20. Остальные здания планируется расписать в августе.

Напомним, в рамках проекта организаторы проводят «художественную консервацию» домов. Для участия приглашаются иллюстраторы и художники Томска, которые украшают окна не только личными сюжетами, но и тематическими, как, например, узоры этого года с участием разных национальных диаспор.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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