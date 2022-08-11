Территории нужен хозяин. И.о. мэра Томска предложил всем заинтересованным объединиться для благоустройства родников

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 11 августа, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание по теме «Томские родники как объекты развития туризма и отдыха горожан». В нем приняли участие представители администрации районов, вузов, а также общественники. Вместе они обсудили вопросы и перспективы благоустройства территории томских родников.

Участники совещания посетили две точки — родники у Университетского озера и в историческом центре города — на ул. Обруб. И.о. мэра представили предполагаемый проект благоустройства территории с входной группой, сценой с амфитеатром, смотровыми площадками, рекреационной зоной, выставочным пространством и зоной для неформального обучения. Предполагается, что средства на модернизацию территории могут быть получены в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Нужно объединять усилия. Есть разные виды, концепции, участники процессов и наша задача сесть за стол переговоров, объединить усилия, сделать так, чтобы эта концепция была общей, всем понятной. Это вуз, общественники, которые давно этим всем занимаются. Нужно определить роль муниципалитета здесь», — отметил Михаил Ратнер.

Он также добавил, что дал задание главе администрации Кировского районе уже в этом году обустроить на муниципальной территории у Университетского озера две лестницы.

По поводу благоустройства родниковой зоны по ул. Обруб глава города предложил «мелкими усилиями, делами двигаться вперед».

«Самое главное, чтобы была соблюдена последовательность тех действий, которые нужно выполнять. Надо мечтать, — считает Михаил Ратнер. — Нужно подключать ребятишек к этим работам. Пускай это будет не каждый день. Надо сделать так, чтобы потом ребята весь сентябрь точно рассказывали, что они тут что-то делали. Есть большая надежда, что они потом сюда не придут ни рисовать, ни что-то ломать».

Глава города отметил, что администрация будет включать небольшие деньги в бюджет на постепенное приведение в порядок родниковых зон Томска.

«В этом году сделаем что-то на Университетском озере, в следующем здесь (в районе ул. Обруб — прим. ред.). Должен быть некий хозяин территории. Кто это будет — надо подумать. Общественное движение, работники музея, еще кто-нибудь, надо определиться. Главный вектор сегодняшнего совещания — надо убрать разобщенность и активность, которая идет не на пользу дела», — отметил Михаил Ратнер.

Фото: Савелий Петрушев

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