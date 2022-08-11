Записка «никого нет дома» выдала злостную неплательщицу алиментов в Томской области

11 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области судебный пристав отыскал алиментщицу, задолжавшую более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Лишенная родительских прав стрежевчанка неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за долги по алиментам. Очередное наказание — 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком один год — ей также не пошло впрок. Несмотря на неотбытое наказание женщина вновь не предприняла никаких попыток к погашению долга.

Приставы пытались отыскать должницу, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, однако застать её дома не удавалось. Женщина постоянно переезжала из одного дома в другой. Алиментщицу удалось найти по одному из возможных адресов её местонахождения. Пристав увидел в дверях квартиры записку, которая указывала на то, что дома никого нет. На следующий день записка также находилась в двери, однако пристав заметил, что бумага изменила свое местоположение. При попытке вынуть текст стало понятно, что записка вставлена изнутри, что говорило о нахождении женщины в квартире.

Опросив бдительную соседку, розыскник выяснил, что неплательщица открывает двери только по специальному стуку. Благодаря полученной информации приставу оставалось только верно воспроизвести стук. Открыв двери, гражданка вынуждена была направиться в отделение судебных приставов по городу Стрежевому, где в отношении нее сейчас решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела.

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