18+
18+

Записка «никого нет дома» выдала злостную неплательщицу алиментов в Томской области

Судебные дела, Томские новости, алименты неплательщица долги судебные приставы задержали уголовное дело розыск вернуть алименты Записка «никого нет дома» выдала злостную неплательщицу алиментов в Томской области

В Томской области судебный пристав отыскал алиментщицу, задолжавшую более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Лишенная родительских прав стрежевчанка неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за долги по алиментам. Очередное наказание — 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком один год — ей также не пошло впрок. Несмотря на неотбытое наказание женщина вновь не предприняла никаких попыток к погашению долга.

Приставы пытались отыскать должницу, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности, однако застать её дома не удавалось. Женщина постоянно переезжала из одного дома в другой. Алиментщицу удалось найти по одному из возможных адресов её местонахождения. Пристав увидел в дверях квартиры записку, которая указывала на то, что дома никого нет. На следующий день записка также находилась в двери, однако пристав заметил, что бумага изменила свое местоположение. При попытке вынуть текст стало понятно, что записка вставлена изнутри, что говорило о нахождении женщины в квартире.

Опросив бдительную соседку, розыскник выяснил, что неплательщица открывает двери только по специальному стуку. Благодаря полученной информации приставу оставалось только верно воспроизвести стук. Открыв двери, гражданка вынуждена была направиться в отделение судебных приставов по городу Стрежевому, где в отношении нее сейчас решается вопрос о возбуждении очередного уголовного дела.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

ЕДГ-2022: начинается прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании

25 июля 2022
Томские новости

В Томске до 15 июля ограничено движение по ул. Киевской

15 июля 2022
Томские новости

Два грузовика столкнулись в Томске на ул. Смирнова

21 июля 2022
Томские новости

Следственные действия проходят в Томской ДСК по делу о строительстве корпуса онкодиспансера

15 июля 2022
Томские новости

Более 35 томских заведений и фудтраков примут участие в гастрофестивале «ЕСТЬ!»

18 июля 2022
Томские новости

Жительница Томской области передала мошенникам выданную ей финпомомощь в попытке заработать на инвестициях

25 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на гаражную распродажу в пользу животных

22 июля 2022
Томские новости

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

3 августа 2022
Томские новости

Три медведя повадились воровать овец в томской деревне

2 августа 2022