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Томская область запасается экспресс-тестами на COVID-19, масками и лекарствами на фоне роста заболеваемости

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Заболеваемость коронавирусом в Томской области на текущей неделе выросла на 51% по сравнению с предыдущей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ольгу Пичугину.

Работу штаба после значительного перерыва возобновил врио губернатора региона Владимир Мазур, который сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом, но речи о возвращении ограничительных мер на данном этапе не идет, с чем согласилась Пичугина.

«На текущем этапе развития эпидпроцесса возобновления ограничительных мер не требуется. Но в преддверии возможной шестой волны эпидемии нужно усилить вакцинацию населения, особое внимание уделив группе риска — людям 65+ и больным хроническими заболеваниями», — цитирует Пичугину пресс-служба обладминистрации.

Глава региона поручил областному департаменту здравоохранения сформировать запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, необходимых лекарств, экспресс-тестов, обеспечить привлечение автотранспорта для перевозки медработников.

Кроме того, Мазур поручил подготовить план перепрофилирования стационаров региона для приема больных с COVID-19.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 134 тыс. 128 случаев COVID-19, выздоровел 132 тыс. 71 человек, умерли — 877.

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