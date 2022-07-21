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В Северске мужчина срубил деревья, которые бросали тень на палисадник его приятеля

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Северские полицейские нашли подозреваемого в незаконной рубке 19 деревьев, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел на территории административного здания по ул. Советской. Здесь неизвестный спилил 3 яблони, 7 рябин и 5 черемух. Общий ущерб, причиненный его действиями, оценивается в 87 тыс. рублей.

Позже участковые установили подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Сознавшись в содеянном он рассказал о своих мотивах. Мужчина приходил в гости к своему знакомому, который в ходе распития спиртных напитков жаловался, что тень от деревьев на участке административного здания, падает на его палисадник. Тогда северчанин решил помочь своему приятелю, вооружился ручной пилой и перелез через забор, где спилил деревья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 4 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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