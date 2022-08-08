18+
18+

Фестиваль локальной гастрономии «Тайгастро» проходит в Томске

Еда, Культура в Томске, Томские новости, тайгастро еда томск новости интересное кухтерин нарым рестораны Фестиваль локальной гастрономии «Тайгастро» проходит в Томске

С 1 по 19 августа в Томске, как и в ряде других городов страны, проходит гастрономический фестиваль «Тайгастро», сообщают организаторы.

Изначально мероприятие задумывалось только как сибирское, но в течение года, по словам организаторов, им поступало множество заявок расширить географию. Поэтому в 2022-м было решено проводить фестиваль в Абакане, Барнауле, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерово, Красноярске, Москве, Нижневартовске, Новосибирске, Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Электростали, Якутске и Ярославле.

В рамках мероприятия рестораны-участники представляют своим гостям дегустационные сеты из трех блюд и напитка по единой цене — 1000, 1500, 2000 или 2500 рублей. Важным условием создания сетов для шеф-поваров было использование локальных рыб, дичи, дикоросов или местных фермерских продуктов.

«Таким образом каждый ресторан продемонстрирует весь гастрономический потенциал современной русской кухни», — рассказывают организаторы.

Уточняется, что каждый сет будет сопровождаться безалкогольным или алкогольным напитком на выбор.

Томск на фестивале представляют рестораны «Кухтерин» и «Нарым». Оба заведения уже готовы предложить гостям сеты по 1 500 рублей.

Сет от ресторана «Кухтерин»
Фото: ресторан «Кухтерин»
Сет от ресторана «Нарым»
Фото: ресторан «Нарым»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске открылась выставка художницы с синдромом Дауна

15 июля 2022
Томские новости

Томичам расскажут о властной элите СССР и Анастасе Микояне

28 июля 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

28 июля 2022
Томские новости

Известный томский экоактивист Сергей Жабин скончался в Москве

22 июля 2022
Томские новости

«Без музыки – тоска»: новая книга Эдуарда Майданюка вышла в Томске

14 июля 2022
Томские новости

Более 60% покупок в Томске оплачивается безналичным способом

2 августа 2022
Томские новости

В Томске на месяца перекроют участок ул. Б. Подгорной

29 июля 2022
Томские новости

В Томи у Речного вокзала нашли кишечную палочку

13 июля 2022
Томские новости

В День ВДВ в центре Томска изменится схема движения общественного транспорта

1 августа 2022