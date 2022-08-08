Фестиваль локальной гастрономии «Тайгастро» проходит в Томске

8 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: «Тайгастро»

С 1 по 19 августа в Томске, как и в ряде других городов страны, проходит гастрономический фестиваль «Тайгастро», сообщают организаторы.

Изначально мероприятие задумывалось только как сибирское, но в течение года, по словам организаторов, им поступало множество заявок расширить географию. Поэтому в 2022-м было решено проводить фестиваль в Абакане, Барнауле, Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерово, Красноярске, Москве, Нижневартовске, Новосибирске, Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Электростали, Якутске и Ярославле.

В рамках мероприятия рестораны-участники представляют своим гостям дегустационные сеты из трех блюд и напитка по единой цене — 1000, 1500, 2000 или 2500 рублей. Важным условием создания сетов для шеф-поваров было использование локальных рыб, дичи, дикоросов или местных фермерских продуктов.

«Таким образом каждый ресторан продемонстрирует весь гастрономический потенциал современной русской кухни», — рассказывают организаторы.

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Уточняется, что каждый сет будет сопровождаться безалкогольным или алкогольным напитком на выбор.

Томск на фестивале представляют рестораны «Кухтерин» и «Нарым». Оба заведения уже готовы предложить гостям сеты по 1 500 рублей.

Сет от ресторана «Кухтерин» Фото: ресторан «Кухтерин»

Сет от ресторана «Нарым» Фото: ресторан «Нарым»

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