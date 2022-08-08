Интернет 4 поколения обеспечил скоростной мобильной связью более 3000 вахтовиков на месторождениях «Газпромнефть-Востока»

8 августа 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На автономных месторождениях «Газпромнефть-Востока» обеспечена стабильная качественная связь уровня 4G. Это стало возможным в результате завершения работы по расширению сети имеющейся сотовой связи и строительству новых базовых станций на отдаленных автономных месторождениях. В результате скоростной интернет стал доступен для более чем 3000 вахтовиков. В целом из 11 месторождений «Газпромнефть-Востока» на 9 установлено оборудование для поддержания качества сети на уровне 4G.

Новые базовые станции технологии 4G построены на Нижне-Лугинецком и Кулгинском месторождениях. Запуск данного оборудования обеспечил стабильную сотовую связь с качественным доступом в интернет.

На Урманском и Арчинском месторождениях обновлено оборудование базовой станции, это позволило подключить новых абонентов, а также увеличить скорость при выходе в интернет, в том числе во время пиковых нагрузок. В ближайшей перспективе будет проводиться расширение ёмкости базовых станций на других месторождениях «Газпромнефть-Востока».

«Мобильный интернет для месторождений нашего предприятия — это важный инструмент, который дает возможность вести бизнес оперативно и эффективно. Реконфигурация базовых станций и установка новых позволили улучшить качество мобильных сервисов, обеспечив стабильность сети и высокую скорость обмена информацией. Оборудовать на высоком современном уровне рабочий процесс и предоставить высококачественную мобильную связь для сотрудников — это важные приоритеты в работе предприятия», — отметил операционный директор «Газпромнефть-Востока» Дмитрий Ярчинский.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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