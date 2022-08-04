Спортсменка из Томской области стала третьей на всероссийских соревнованиях по боксу

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2022 // Фото: depms.ru

Представительница сборной Томской области Юлия Старкова взяла «бронзу» Всероссийских соревнований по боксу «Байкал-2022», которые проходили в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 27 регионов страны.

«Все соперницы очень сильные, а бои были зрелищные. <…> Мне сложно оценивать собственное выступление, но тренерский состав сборной и мой тренер сказали, что отбоксировала хорошо, достойно», — прокомментировала Юлия Старкова.

Спортсменка тренируется под руководством Геннадия Беляева на базе областной спортивной школы олимпийского резерва и Первомайской детско-юношеской спортивной школы.

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