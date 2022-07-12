У жителя Томской области нашли 4 мешка марихуаны

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области задержали подозреваемого в хранении 6 кг марихуаны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль 32-летнего местного жителя остановили на трассе Белый яр — Полудёновка в Верхнекетском районе. В машине полицейские обнаружили 4 белых мешка с «частями растений светло зеленого цвета с характерным запахом марихуаны». По предварительным данным, растения он накануне нарвал в Колпашевском районе. Судебная экспертиза показала, что в мешках находилось наркотическое средство каннабис (марихуана).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ.

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