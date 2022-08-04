Двое томичей, обвиняемых в контрабанде леса стоимостью более 30 млн рублей, предстанут перед судом

Томский Обзор / Фото: 4 августа 2022 // Фото: Владимир Дударев

Следователи Томского линейного отдела МВД закончили предварительное расследование в отношении обвиняемых в контрабанде леса стоимостью более 30 млн рублей, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

По версии следствия, злоумышленники закупали продукцию лесозаготовителей без правоустанавливающих документов, что исключало возможность ее законного экспорта из России. Один из них — 38-летний мужчина оказывал бухгалтерские услуги коммерческим организациям, работающим в сфере торговли лесоматериалами. Он воспользовался данными этих компаний и изготовил фиктивные документы о происхождении товара, которые впоследствии использовались для оформления деклараций и разрешений на экспорт стратегически важных ресурсов в государства Закавказья, Центральной и Средней Азии.

Другой фигурант — 42-летний руководитель транспортной организации — обеспечивал перевозку лесоматериалов по железной дороге. В результате за рубеж было вывезено около 5 000 кубометров древесины стоимостью более 30 млн рублей.

Сейчас обвиняемым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 226.1 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд города Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».