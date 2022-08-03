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В Томске запустили подкаст о современном искусстве России

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Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» при содействии «Родных музеев» — программы поддержки региональных музеев «Газпром нефти» — запустил подкаст о современном искусстве в регионах России. Новый проект получал название «мУкА. Локал».

«„мУкА. Локал» — это диалоги с философами, художниками, кураторами, арт-менеджерами, представителями волонтерского движения в сфере культуры о регионах, современном искусстве и культурном наследии», — рассказала «Томскому Обзору» ведущая подкаста, культуролог и руководитель фестиваля «мУкА. Склады искусства» Анастасия Куклина.

Участники первого сезона стали Дмитрий Галкин, профессор, д-р филос. наук, директор Института искусств и культуры Томского государственного университета, Артем Филатов, художник, куратор, основатель студии «Тихая» (Нижний Новгород), Дмитрий Пиликин, художник, арт-критик, куратор (Санкт-Петербург), Ян Посадский, художник и куратор, со-основатель студии «Дай пять» (Воронеж), Гриша Шаров, художник и куратор фестиваля «Один за всех» (Братск), куратор мастерской «мУкА-2022».

Подкасты будут выходить один раз в неделю до 10 сентября. Сейчас для прослушивания доступен первый выпуск с философом и теоретиком современного искусства Дмитрием Галкиным.

«Мы поговорили о том, что такое локальность и как она артикулируется понятийными средствами современной философии и contemporary art», — отметила Анастасия.

Подкасты доступны на площадках Яндекс.Музыка, ВКонтакте и Apple Podcasts.

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