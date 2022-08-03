18+
18+

Движение на участке ул. Таврической перекрыли до вечера в Томске

Дороги, Томские новости, ограничение движения перекрыли движение проезд схема дороги интересные новости Томска карты объезда Движение на участке ул. Таврической перекрыли до вечера в Томске

Сегодня, 3 августа, в Томске ограничили движение по ул. Таврической на участке до дома №1а до пер. Карьерный, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с аварийным ремонтом дорожной водопропускной трубы (демонтаж и монтаж с разработкой траншеи). Предполагается, что движение по ул. Таврической будет восстановлено в 23.00.

Томичей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Три медведя повадились воровать овец в томской деревне

2 августа 2022
Томские новости

В Томской области открылся музей памяти Виля Липатова

13 июля 2022
Томские новости

В Томске пройдет стратегическая сессия Тотального диктанта

18 июля 2022
Томские новости

У подопечных томского антикафе Cat Space появилась новая «котомама»

1 августа 2022
Томские новости

Комиссия рассмотрит жалобы бюджетников на сохранение прежней зарплаты после повышения окладов в Томской области

20 июля 2022
Томские новости

Более 35 томских заведений и фудтраков примут участие в гастрофестивале «ЕСТЬ!»

18 июля 2022
Томские новости

Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

28 июля 2022
Томские новости

В Томске врачи вернули пациенту зрение, пересадив нерв с ноги

11 июля 2022
Томские новости

Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

31 июля 2022