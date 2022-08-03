Движение на участке ул. Таврической перекрыли до вечера в Томске

3 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Сегодня, 3 августа, в Томске ограничили движение по ул. Таврической на участке до дома №1а до пер. Карьерный, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с аварийным ремонтом дорожной водопропускной трубы (демонтаж и монтаж с разработкой траншеи). Предполагается, что движение по ул. Таврической будет восстановлено в 23.00.

Томичей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

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