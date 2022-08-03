Более 500 пчелосемей погибло в трех районах Томской области, предположительно, от пестицида

Массовая гибель пчел зафиксирована в Шегарском, Асиновском и Зырянском районах Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Томской области.

«По предварительным подсчетам, пчеловоды потеряли более 500 пчелосемей. После осмотра пасек в Шегарском районе специалисты Россельхознадзора предположили, что пчелы погибли из-за применения пестицидов сельхозпроизводителями на полях при выращивании рапса», — говорится в пресс-релизе.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора регуправления Россельхознадзора Виктора Матросова, специалисты провели выездные обследования земельных участков, на которых применялся пестицид «Борей Нео», отобрали почвенные пробы и зеленую массу, которые направят на исследование остаточного количества пестицидов.

Также сотрудники ведомства проверяют сроки и способы оповещения владельцев пасек о предстоящих обработках полей пестицидами, так как пострадавшие пчеловоды жаловались на недостаточное оповещение. По их словам, сообщение об обработке опубликовали в районной газете, которая доходит не до всех, а рассылку в мессенджере для пасечников Асиновского района сделали за два часа до обработки, в Зырянском — в день обработки, не оставив времени для принятия мер.

Отмечается, что по закону фермеры перед применением пестицидов должны оповестить население через СМИ не позднее чем за пять календарных дней по СанПиНу, и за три дня по федеральному закону «О пчеловодстве в Российской Федерации».

В случае подтверждения того, что причиной гибели пчел стали пестициды, пчеловоды смогут обращаться в суд, но только в том случае, если пасека была зарегистрирована, имеет паспорт и ежегодно продлевается у ветеринара.

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