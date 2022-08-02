Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
2 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 22 человек. 17 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 133 524 случаев заболевания коронавирусом. 131 830 заболевших выздоровели. 871 скончался.
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