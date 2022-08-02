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Пожилая томичка лишилась 3 млн рублей в попытке их сохранить

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Пожилая жительница Томска поверила телефонным мошенникам и лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Томичке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил 72-летнюю женщину, что мошенники пытаются привязать к её банковскому счету другой номер телефона.

Затем томичку переключили на «другого специалиста», который уточнил, что её банковские счета в ближайшее время будут арестованы, поэтому ей необходимо в срочном порядке делать перевод средств на «резервный счёт».

Женщина поверила и перевела около 3 млн рублей на счёт злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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