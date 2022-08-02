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В Томском районе водитель скончался после столкновения с поездом

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Накануне, 1 августа, в Томске на железнодорожном переезде электровоз столкнулся с Chevrolet Niva. Водитель автомобиля погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.10 на железнодорожном переезде 68 километра перегона Богашево — Предтеченск. По предварительным данным, 79-летний водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед одиночным локомотивом.

«Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было
недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. 74-летняя женщина-пассажир Chevrolet Niva с травмами доставлена в медицинское учреждение.

В сообщении ЗСЖД уточняется, что повреждений инфраструктуры нет, происшествие на движение пассажирских и пригородных поездов не повлияло.

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