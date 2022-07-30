Менее 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
30 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 39 человек. 13 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 133 381 случай заболевания коронавирусом. 131 763 заболевших выздоровели. 870 скончались.
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