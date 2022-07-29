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Жильцы почти 500 домов Томска останутся без воды в середине августа

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В понедельник, 15 августа, в Томске жителей 496 домов ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 понедельника, 15 августа, до 3.00 вторника, 16 августа. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Кроме того, в части домов будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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