Жильцы почти 500 домов Томска останутся без воды в середине августа
29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В понедельник, 15 августа, в Томске жителей 496 домов ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 понедельника, 15 августа, до 3.00 вторника, 16 августа. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- Алтайская ул, 2
- Алтайская ул, 2 стр.1
- Алтайская ул, 3
- Алтайская ул, 3/1
- Алтайская ул, 3/2
- Алтайская ул, 4
- Алтайская ул, 5
- Алтайская ул, 5/1
- Алтайская ул, 5/2 стр.1
- Алтайская ул, 7
- Алтайская ул, 8
- Алтайская ул, 9
- Алтайская ул, 11
- Алтайская ул, 11/1
- Алтайская ул, 12
- Алтайская ул, 13
- Алтайская ул, 14
- Алтайская ул, 15
- Алтайская ул, 15б
- Алтайская ул, 16
- Алтайская ул, 16а
- Алтайская ул, 17
- Алтайская ул, 18
- Алтайская ул, 19
- Алтайская ул, 19а
- Алтайская ул, 23
- Алтайская ул, 27
- Алтайская ул, 29
- Алтайская ул, 31
- Алтайская ул, 35/1
- Алтайская ул, 35а
- Алтайская ул, 37
- Аптекарский пер, 7
- Аптекарский пер, 8
- Аптекарский пер, 9
- Аптекарский пер, 11
- Аптекарский пер, 11/1
- Аптекарский пер, 11а
- Батенькова пер, 1
- Батенькова пер, 3
- Батенькова пер, 5
- Батенькова пер, 6
- Батенькова пер, 8
- Батенькова пер, 9
- Батенькова пер, 12
- Батенькова пер, 13
- Батенькова пер, 15
- Батенькова пер, 17/1
- Батенькова пл, 2
- Беленца Алексея ул, 10
- Беленца Алексея ул, 14
- Беленца Алексея ул, 15/1
- Беленца Алексея ул, 16
- Беленца Алексея ул, 17
- Беленца Алексея ул, 21
- Беленца Алексея ул, 25
- Белинского проезд, 1
- Белинского проезд, 2
- Белинского проезд, 3
- Белинского проезд, 5
- Белинского проезд, 7
- Белинского ул, 3
- Белинского ул, 5
- Белинского ул, 6
- Белинского ул, 8
- Белинского ул, 11
- Белинского ул, 11/1
- Белинского ул, 14
- Белинского ул, 15
- Белинского ул, 15а
- Белинского ул, 17
- Белинского ул, 17/1
- Белинского ул, 17/2
- Белинского ул, 17а
- Белинского ул, 18
- Белинского ул, 19
- Белинского ул, 20
- Белинского ул, 20/1
- Белинского ул, 20а
- Белинского ул, 21
- Белинского ул, 21/1
- Белинского ул, 21а/1
- Белинского ул, 25
- Белинского ул, 26
- Белинского ул, 27
- Белинского ул, 27а
- Белинского ул, 28/1
- Белинского ул, 29
- Белинского ул, 30
- Белинского ул, 31/2
- Белинского ул, 32
- Белинского ул, 32а
- Белинского ул, 32б
- Белинского ул, 33
- Белинского ул, 33/1
- Белинского ул, 35/1
- Белинского ул, 35а
- Белинского ул, 36
- Белинского ул, 38
- Белинского ул, 40
- Белинского ул, 44
- Белинского ул, 48
- Белинского ул, 48
- Белинского ул, 50
- Белинского ул, 50/1
- Гагарина ул, 1б
- Гагарина ул, 2
- Гагарина ул, 2/1
- Гагарина ул, 2а
- Гагарина ул, 3
- Гагарина ул, 3 стр.1
- Гагарина ул, 3 стр.2
- Гагарина ул, 4
- Гагарина ул, 5
- Гагарина ул, 5/1
- Гагарина ул, 6
- Гагарина ул, 6/1
- Гагарина ул, 7
- Гагарина ул, 7/1
- Гагарина ул, 7/2
- Гагарина ул, 9
- Гагарина ул, 10
- Гагарина ул, 10/1
- Гагарина ул, 11
- Гагарина ул, 11а
- Гагарина ул, 16
- Гагарина ул, 18
- Гагарина ул, 19
- Гагарина ул, 21
- Гагарина ул, 22
- Гагарина ул, 22/1
- Гагарина ул, 23
- Гагарина ул, 24
- Гагарина ул, 25
- Гагарина ул, 26
- Гагарина ул, 27
- Гагарина ул, 28
- Гагарина ул, 28а
- Гагарина ул, 31
- Гагарина ул, 40/1
- Гагарина ул, 48
- Герцена ул, 11
- Герцена ул, 13/1
- Герцена ул, 13а
- Гоголя ул, 15
- Гоголя ул, 18/1
- Гоголя ул, 19
- Гоголя ул, 20
- Гоголя ул, 21
- Гоголя ул, 22
- Гоголя ул, 23
- Гоголя ул, 23а
- Даниловский пер, 9
- Заливная ул, 1б
- Заливная ул, 3
- Заливная ул, 4
- Заливная ул, 6
- Заливная ул, 7
- Заливная ул, 8
- Заливная ул, 8а
- Заливная ул, 9
- Заливная ул, 10
- Заливная ул, 11
- Заливная ул, 12
- Заливная ул, 13
- Заливная ул, 14
- Заливная ул, 16
- Заливная ул, 16а
- Заливная ул, 17
- Заливная ул, 17
- Заливная ул, 19
- Заливная ул, 20
- Заливная ул, 21а
- Заливная ул, 22
- Заливная ул, 24
- Заливная ул, 24, стр. 1
- Заливная ул, 25
- Заливная ул, 25, стр. 2
- Заливная ул, 26
- Заливная ул, 28
- Заливная ул, 31
- Заливная ул, 33
- Заливная ул, 35
- Заливная ул, 35
- Заливная ул, 37
- Затеевский пер, 4
- Затеевский пер, 5
- Затеевский пер, 8
- Карташова ул, 2
- Карташова ул, 3
- Карташова ул, 4
- Карташова ул, 12а
- Карташова ул, 16
- Карташова ул, 17
- Кирова пр-кт, 14
- Кирова пр-кт, 14/1
- Кирова пр-кт, 14а
- Кирова пр-кт, 14а
- Комсомольский пер, 1
- Комсомольский пер, 1 стр. 1
- Комсомольский пер, 2
- Комсомольский пер, 2А
- Комсомольский пер, 3
- Комсомольский пер, 4
- Комсомольский пер, 6
- Комсомольский пер, 6а
- Комсомольский пер, 6б
- Комсомольский пер, 7
- Комсомольский пер, 8
- Комсомольский пер, 9
- Комсомольский пер, 10
- Комсомольский пер, 10а
- Комсомольский пер, 11
- Комсомольский пер, 11а
- Комсомольский пер, 12
- Комсомольский пер, 14
- Комсомольский пер, 14/1
- Комсомольский пер, 16
- Комсомольский пер, 16/2
- Комсомольский пер, 16а
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- Кононова пер, 1а
- Кононова пер, 2
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- Кононова пер, 4
- Кононова пер, 5
- Кононова пер, 6
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- Кононова пер, 7
- Кононова пер, 7/1
- Кононова пер, 8
- Кононова пер, 8 стр. 1
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- Кононова пер, 15/1
- Кононова пер, 15/2
- Кононова пер, 17
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- Красноармейская ул, 1
- Красноармейская ул, 1б
- Красноармейская ул, 3
- Красноармейская ул, 5
- Красноармейская ул, 9
- Красноармейская ул, 12
- Красноармейская ул, 12а
- Красноармейская ул, 13
- Красноармейская ул, 13а
- Красноармейская ул, 14
- Красноармейская ул, 15
- Красноармейская ул, 17
- Красноармейская ул, 19
- Красноармейская ул, 21
- Красноармейская ул, 25
- Красноармейская ул, 31
- Красноармейский пер, 2
- Красноармейский пер, 4
- Красноармейский пер, 5
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- Крылова ул, 4/1
- Крылова ул, 5
- Крылова ул, 6/2
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- Крылова ул, 10/1
- Крылова ул, 10
- Крылова ул, 17
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- Кузнецова ул, 15
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- Ленина пр-кт, 78/1
- Ленина пр-кт, 80 стр. 1
- Ленина пр-кт, 80
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- Ленина пр-кт, 80а
- Ленина пр-кт, 87
- Ленина пр-кт, 89
- Ленина пр-кт, 91
- Ленина пр-кт, 93
- Ленина пр-кт, 95
- Ленина пр-кт, 97
- Ленина пр-кт, 97а
- Ленина пр-кт, 99
- Ленина пр-кт, 105
- Ленина пр-кт, 107
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- Ленина пр-кт, 111
- Ленина пр-кт, 111 стр.2
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- Пионерский пер, 10
- Пионерский пер, 12
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- Пионерский пер, 14
- Пионерский пер, 14а
- Пионерский пер, 16
- Плеханова пер, 1а
- Плеханова пер, 4
- Плеханова пер, 5/1
- Плеханова пер, 5а
- Плеханова пер, 7
- Плеханова пер, 7/1
- Плеханова пер, 8
- Плеханова пер, 9
- Плеханова пер, 11
- Сибирская ул, 1 стр.1
- Сибирская ул, 2
- Сибирская ул, 2а
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- Сибирская ул, 3
- Сибирская ул, 9/1
- Советская ул, 1а
- Советская ул, 3
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- Советская ул, 9
- Советская ул, 10
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- Советская ул, 11
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- Советская ул, 12
- Советская ул, 13
- Советская ул, 14а
- Советская ул, 15
- Советская ул, 16а
- Советская ул, 17
- Советская ул, 18
- Советская ул, 18а
- Советская ул, 19/1
- Советская ул, 20
- Советская ул, 22
- Советская ул, 23а
- Советская ул, 24
- Советская ул, 25
- Советская ул, 26
- Советская ул, 27
- Советская ул, 28
- Советская ул, 28/1
- Советская ул, 29
- Советская ул, 29а
- Советская ул, 30
- Советская ул, 32
- Советская ул, 32а
- Советская ул, 33
- Советская ул, 34
- Советская ул, 35
- Советская ул, 37
- Советская ул, 37а
- Советская ул, 50
- Советская ул, 50а
- Советская ул, 51
- Советская ул, 51
- Советская ул, 55
- Советская ул, 55/1
- Советская ул, 59
- Советская ул, 60
- Советская ул, 61
- Советская ул, 63
- Советская ул, 69
- Фрунзе пр-кт, 13
- Фрунзе пр-кт, 15
- Фрунзе пр-кт, 16
- Фрунзе пр-кт, 18
- Фрунзе пр-кт, 20
- Фрунзе пр-кт, 22
- Фрунзе пр-кт, 24
- Фрунзе пр-кт, 26
- Фрунзе пр-кт, 32
- Фрунзе пр-кт, 32а
- Фрунзе пр-кт, 34
- Фрунзе пр-кт, 40
- Фрунзе пр-кт, 40
- Фрунзе пр-кт, 46
- Шумихинский пер, 3
- Шумихинский пер, 3/1
- Шумихинский пер, 6
- Шумихинский пер, 8
- Шумихинский пер, 9а
- Шумихинский пер, 12
- Шумихинский пер, 12а
- Шумихинский пер, 14
- Шумихинский пер, 14а
Кроме того, в части домов будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения:
- Вершинина ул, 17
- Вершинина ул, 17/1
- Вершинина ул, 17/2
- Вершинина ул, 17г
- Вершинина ул, 20
- Вершинина ул, 22
- Вершинина ул, 24
- Вершинина ул, 24/2
- Вершинина ул, 24в
- Вершинина ул, 26
- Герцена ул, 29
- Герцена ул, 31
- Герцена ул, 33
- Герцена ул, 33б
- Герцена ул, 34
- Герцена ул, 34/1
- Герцена ул, 35
- Герцена ул, 35/1
- Герцена ул, 35а
- Герцена ул, 36
- Герцена ул, 37
- Герцена ул, 37а
- Герцена ул, 38
- Герцена ул, 39
- Герцена ул, 40
- Герцена ул, 43 стр.1
- Герцена ул, 43б
- Герцена ул, 44
- Герцена ул, 46/1
- Герцена ул, 48
- Герцена ул, 48/1
- Герцена ул, 52
- Герцена ул, 52а
- Герцена ул, 54а
- Герцена ул, 56
- Дзержинского ул, 10
- Дзержинского ул, 11
- Дзержинского ул, 12
- Дзержинского ул, 13
- Дзержинского ул, 16
- Дзержинского ул, 17
- Дзержинского ул, 17/1
- Дзержинского ул, 18
- Дзержинского ул, 20
- Дзержинского ул, 21
- Дзержинского ул, 22а
- Дзержинского ул, 4а
- Дзержинского ул, 6
- Дзержинского ул, 6а
- Дзержинского ул, 7а
- Дзержинского ул, 8
- Дзержинского ул, 8
- Дзержинского ул, 9
- Ишимский пер, 10
- Ишимский пер, 12
- Ишимский пер, 2
- Ишимский пер, 4
- Ишимский пер, 5
- Ишимский пер, 6
- Ишимский пер, 8
- Карташова ул, 21
- Карташова ул, 23
- Карташова ул, 23а
- Карташова ул, 25
- Карташова ул, 28
- Кирова пр-кт, 34а
- Кирова пр-кт, 34в
- Красноармейская ул, 68/3
- Красноармейская ул, 69
- Красноармейская ул, 71
- Красноармейская ул, 71/1
- Красноармейская ул, 71а
- Красноармейская ул, 77
- Красноармейская ул, 79
- Красноармейская ул, 79а
- Красноармейская ул, 80
- Красноармейская ул, 80а
- Красноармейская ул, 83
- Красноармейская ул, 84
- Красноармейская ул, 85
- Красноармейская ул, 86
- Красноармейская ул, 92
- Красноармейская ул, 92/1
- Тверская ул, 53
- Тверская ул, 53а
- Тверская ул, 57
- Тверская ул, 59
- Тверская ул, 61
- Тверская ул, 65
- Тверская ул, 65 корпус 1
- Тверская ул, 66
- Тверская ул, 68
- Тверская ул, 68/1
- Тверская ул, 68/2
- Тверская ул, 68а
- Тверская ул, 70
- Тверская ул, 70/1
- Тверская ул, 74а
- Тверская ул, 76
- Тверская ул, 76/1
- Тверская ул, 78
- Тверская ул, 80
- Фрунзе пр-кт, 65а
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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