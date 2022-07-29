Жильцы почти 500 домов Томска останутся без воды в середине августа

29 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 15 августа, в Томске жителей 496 домов ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение, связанное с ремонтными работами на водопроводных сетях, продлится с 9.00 понедельника, 15 августа, до 3.00 вторника, 16 августа. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Алтайская ул, 2

Алтайская ул, 2 стр.1

Алтайская ул, 3

Алтайская ул, 3/1

Алтайская ул, 3/2

Алтайская ул, 4

Алтайская ул, 5

Алтайская ул, 5/1

Алтайская ул, 5/2 стр.1

Алтайская ул, 7

Алтайская ул, 8

Алтайская ул, 9

Алтайская ул, 11

Алтайская ул, 11/1

Алтайская ул, 12

Алтайская ул, 13

Алтайская ул, 14

Алтайская ул, 15

Алтайская ул, 15б

Алтайская ул, 16

Алтайская ул, 16а

Алтайская ул, 17

Алтайская ул, 18

Алтайская ул, 19

Алтайская ул, 19а

Алтайская ул, 23

Алтайская ул, 27

Алтайская ул, 29

Алтайская ул, 31

Алтайская ул, 35/1

Алтайская ул, 35а

Алтайская ул, 37

Аптекарский пер, 7

Аптекарский пер, 8

Аптекарский пер, 9

Аптекарский пер, 11

Аптекарский пер, 11/1

Аптекарский пер, 11а

Батенькова пер, 1

Батенькова пер, 3

Батенькова пер, 5

Батенькова пер, 6

Батенькова пер, 8

Батенькова пер, 9

Батенькова пер, 12

Батенькова пер, 13

Батенькова пер, 15

Батенькова пер, 17/1

Батенькова пл, 2

Беленца Алексея ул, 10

Беленца Алексея ул, 14

Беленца Алексея ул, 15/1

Беленца Алексея ул, 16

Беленца Алексея ул, 17

Беленца Алексея ул, 21

Беленца Алексея ул, 25

Белинского проезд, 1

Белинского проезд, 2

Белинского проезд, 3

Белинского проезд, 5

Белинского проезд, 7

Белинского ул, 3

Белинского ул, 5

Белинского ул, 6

Белинского ул, 8

Белинского ул, 11

Белинского ул, 11/1

Белинского ул, 14

Белинского ул, 15

Белинского ул, 15а

Белинского ул, 17

Белинского ул, 17/1

Белинского ул, 17/2

Белинского ул, 17а

Белинского ул, 18

Белинского ул, 19

Белинского ул, 20

Белинского ул, 20/1

Белинского ул, 20а

Белинского ул, 21

Белинского ул, 21/1

Белинского ул, 21а/1

Белинского ул, 25

Белинского ул, 26

Белинского ул, 27

Белинского ул, 27а

Белинского ул, 28/1

Белинского ул, 29

Белинского ул, 30

Белинского ул, 31/2

Белинского ул, 32

Белинского ул, 32а

Белинского ул, 32б

Белинского ул, 33

Белинского ул, 33/1

Белинского ул, 35/1

Белинского ул, 35а

Белинского ул, 36

Белинского ул, 38

Белинского ул, 40

Белинского ул, 44

Белинского ул, 48

Белинского ул, 48

Белинского ул, 50

Белинского ул, 50/1

Гагарина ул, 1б

Гагарина ул, 2

Гагарина ул, 2/1

Гагарина ул, 2а

Гагарина ул, 3

Гагарина ул, 3 стр.1

Гагарина ул, 3 стр.2

Гагарина ул, 4

Гагарина ул, 5

Гагарина ул, 5/1

Гагарина ул, 6

Гагарина ул, 6/1

Гагарина ул, 7

Гагарина ул, 7/1

Гагарина ул, 7/2

Гагарина ул, 9

Гагарина ул, 10

Гагарина ул, 10/1

Гагарина ул, 11

Гагарина ул, 11а

Гагарина ул, 16

Гагарина ул, 18

Гагарина ул, 19

Гагарина ул, 21

Гагарина ул, 22

Гагарина ул, 22/1

Гагарина ул, 23

Гагарина ул, 24

Гагарина ул, 25

Гагарина ул, 26

Гагарина ул, 27

Гагарина ул, 28

Гагарина ул, 28а

Гагарина ул, 31

Гагарина ул, 40/1

Гагарина ул, 48

Герцена ул, 11

Герцена ул, 13/1

Герцена ул, 13а

Гоголя ул, 15

Гоголя ул, 18/1

Гоголя ул, 19

Гоголя ул, 20

Гоголя ул, 21

Гоголя ул, 22

Гоголя ул, 23

Гоголя ул, 23а

Даниловский пер, 9

Заливная ул, 1б

Заливная ул, 3

Заливная ул, 4

Заливная ул, 6

Заливная ул, 7

Заливная ул, 8

Заливная ул, 8а

Заливная ул, 9

Заливная ул, 10

Заливная ул, 11

Заливная ул, 12

Заливная ул, 13

Заливная ул, 14

Заливная ул, 16

Заливная ул, 16а

Заливная ул, 17

Заливная ул, 17

Заливная ул, 19

Заливная ул, 20

Заливная ул, 21а

Заливная ул, 22

Заливная ул, 24

Заливная ул, 24, стр. 1

Заливная ул, 25

Заливная ул, 25, стр. 2

Заливная ул, 26

Заливная ул, 28

Заливная ул, 31

Заливная ул, 33

Заливная ул, 35

Заливная ул, 35

Заливная ул, 37

Затеевский пер, 4

Затеевский пер, 5

Затеевский пер, 8

Карташова ул, 2

Карташова ул, 3

Карташова ул, 4

Карташова ул, 12а

Карташова ул, 16

Карташова ул, 17

Кирова пр-кт, 14

Кирова пр-кт, 14/1

Кирова пр-кт, 14а

Кирова пр-кт, 14а

Комсомольский пер, 1

Комсомольский пер, 1 стр. 1

Комсомольский пер, 2

Комсомольский пер, 2А

Комсомольский пер, 3

Комсомольский пер, 4

Комсомольский пер, 6

Комсомольский пер, 6а

Комсомольский пер, 6б

Комсомольский пер, 7

Комсомольский пер, 8

Комсомольский пер, 9

Комсомольский пер, 10

Комсомольский пер, 10а

Комсомольский пер, 11

Комсомольский пер, 11а

Комсомольский пер, 12

Комсомольский пер, 14

Комсомольский пер, 14/1

Комсомольский пер, 16

Комсомольский пер, 16/2

Комсомольский пер, 16а

Кононова пер, 1

Кононова пер, 1а

Кононова пер, 2

Кононова пер, 3

Кононова пер, 4

Кононова пер, 5

Кононова пер, 6

Кононова пер, 6а

Кононова пер, 7

Кононова пер, 7/1

Кононова пер, 8

Кононова пер, 8 стр. 1

Кононова пер, 9

Кононова пер, 9а

Кононова пер, 10

Кононова пер, 11

Кононова пер, 11а

Кононова пер, 12

Кононова пер, 13

Кононова пер, 13/1

Кононова пер, 15/1

Кононова пер, 15/2

Кононова пер, 17

Кононова пер, 17/1

Красноармейская ул, 1

Красноармейская ул, 1б

Красноармейская ул, 3

Красноармейская ул, 5

Красноармейская ул, 9

Красноармейская ул, 12

Красноармейская ул, 12а

Красноармейская ул, 13

Красноармейская ул, 13а

Красноармейская ул, 14

Красноармейская ул, 15

Красноармейская ул, 17

Красноармейская ул, 19

Красноармейская ул, 21

Красноармейская ул, 25

Красноармейская ул, 31

Красноармейский пер, 2

Красноармейский пер, 4

Красноармейский пер, 5

Красноармейский пер, 6

Крылова ул, 4/1

Крылова ул, 5

Крылова ул, 6/2

Крылова ул, 8

Крылова ул, 8 стр. 3

Крылова ул, 8 стр.1

Крылова ул, 10/1

Крылова ул, 10

Крылова ул, 17

Крылова ул, 21

Кузнецова ул, 4/1

Кузнецова ул, 6/1

Кузнецова ул, 15

Кузнецова ул, 18

Кузнецова ул, 20

Кузнецова ул, 20/3

Кузнецова ул, 20/4

Кузнецова ул, 20а

Лебедева ул, 5

Лебедева ул, 5/8

Лебедева ул, 5а

Лебедева ул, 5в

Ленина пл, 12а

Ленина пл, 12а стр.1

Ленина пр-кт, 49

Ленина пр-кт, 53

Ленина пр-кт, 54б стр. 1

Ленина пр-кт, 55

Ленина пр-кт, 56

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Ленина пр-кт, 58а

Ленина пр-кт, 60

Ленина пр-кт, 62

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Ленина пр-кт, 80 стр. 1

Ленина пр-кт, 80

Ленина пр-кт, 80/1

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Ленина пр-кт, 87

Ленина пр-кт, 89

Ленина пр-кт, 91

Ленина пр-кт, 93

Ленина пр-кт, 95

Ленина пр-кт, 97

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Ленина пр-кт, 99

Ленина пр-кт, 105

Ленина пр-кт, 107

Ленина пр-кт, 109

Ленина пр-кт, 111

Ленина пр-кт, 111 стр.2

Ленина пр-кт, 111/1

Набережная реки Ушайки ул, 4

Набережная реки Ушайки ул, 4а

Набережная реки Ушайки ул, 6

Набережная реки Ушайки ул, 6/2

Набережная реки Ушайки ул, 8

Набережная реки Ушайки ул, 10

Набережная реки Ушайки ул, 12

Набережная реки Ушайки ул, 16

Набережная реки Ушайки ул, 16

Набережная реки Ушайки ул, 18а

Набережная реки Ушайки ул, 20

Набережная реки Ушайки ул, 24

Нахановича пер, 1б

Нахановича пер, 3

Нахановича пер, 3а

Нахановича пер, 7

Нахановича пер, 10

Нахановича пер, 10/1

Нахановича пер, 12

Нахановича пер, 14

Нахановича пер, 21

Никитина ул, 1а

Никитина ул, 3

Никитина ул, 4

Никитина ул, 6

Никитина ул, 8б

Никитина ул, 9

Никитина ул, 10 стр. 1

Никитина ул, 11

Никитина ул, 12

Никитина ул, 12

Никитина ул, 13

Никитина ул, 14

Никитина ул, 15

Никитина ул, 15а

Никитина ул, 16

Никитина ул, 17

Никитина ул, 17/3

Никитина ул, 17а

Никитина ул, 19

Никитина ул, 20

Никитина ул, 21

Никитина ул, 25

Никитина ул, 29а

Никитина ул, 29б

Никитина ул, 31

Никитина ул, 35

Петропавловская ул, 1

Петропавловская ул, 3

Петропавловская ул, 5

Петропавловская ул, 6

Петропавловская ул, 8

Петропавловская ул, 10

Петропавловская ул, 12

Петропавловская ул, 14

Петропавловская ул, 16

Петропавловская ул, 17

Петропавловская ул, 18

Петропавловская ул, 20

Петропавловская ул, 21

Петропавловская ул, 23

Петропавловская ул, 23

Петропавловская ул, 24

Петропавловская ул, 24/1

Петропавловская ул, 24а

Петропавловская ул, 24б

Петропавловская ул, 25

Петропавловская ул, 26

Петропавловская ул, 26/1

Петропавловская ул, 26/1

Петропавловская ул, 26/2

Петропавловская ул, 26/3

Петропавловская ул, 28

Петропавловская ул, 30

Петропавловская ул, 32

Пионерский пер, 3а

Пионерский пер, 4

Пионерский пер, 7

Пионерский пер, 8

Пионерский пер, 10

Пионерский пер, 12

Пионерский пер, 12а

Пионерский пер, 14

Пионерский пер, 14а

Пионерский пер, 16

Плеханова пер, 1а

Плеханова пер, 4

Плеханова пер, 5/1

Плеханова пер, 5а

Плеханова пер, 7

Плеханова пер, 7/1

Плеханова пер, 8

Плеханова пер, 9

Плеханова пер, 11

Сибирская ул, 1 стр.1

Сибирская ул, 2

Сибирская ул, 2а

Сибирская ул, 2б

Сибирская ул, 3

Сибирская ул, 9/1

Советская ул, 1а

Советская ул, 3

Советская ул, 4

Советская ул, 5/1

Советская ул, 7

Советская ул, 9

Советская ул, 10

Советская ул, 10а

Советская ул, 11

Советская ул, 11а

Советская ул, 12

Советская ул, 13

Советская ул, 14а

Советская ул, 15

Советская ул, 16а

Советская ул, 17

Советская ул, 18

Советская ул, 18а

Советская ул, 19/1

Советская ул, 20

Советская ул, 22

Советская ул, 23а

Советская ул, 24

Советская ул, 25

Советская ул, 26

Советская ул, 27

Советская ул, 28

Советская ул, 28/1

Советская ул, 29

Советская ул, 29а

Советская ул, 30

Советская ул, 32

Советская ул, 32а

Советская ул, 33

Советская ул, 34

Советская ул, 35

Советская ул, 37

Советская ул, 37а

Советская ул, 50

Советская ул, 50а

Советская ул, 51

Советская ул, 51

Советская ул, 55

Советская ул, 55/1

Советская ул, 59

Советская ул, 60

Советская ул, 61

Советская ул, 63

Советская ул, 69

Фрунзе пр-кт, 13

Фрунзе пр-кт, 15

Фрунзе пр-кт, 16

Фрунзе пр-кт, 18

Фрунзе пр-кт, 20

Фрунзе пр-кт, 22

Фрунзе пр-кт, 24

Фрунзе пр-кт, 26

Фрунзе пр-кт, 32

Фрунзе пр-кт, 32а

Фрунзе пр-кт, 34

Фрунзе пр-кт, 40

Фрунзе пр-кт, 40

Фрунзе пр-кт, 46

Шумихинский пер, 3

Шумихинский пер, 3/1

Шумихинский пер, 6

Шумихинский пер, 8

Шумихинский пер, 9а

Шумихинский пер, 12

Шумихинский пер, 12а

Шумихинский пер, 14

Шумихинский пер, 14а

Кроме того, в части домов будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения:

Вершинина ул, 17

Вершинина ул, 17/1

Вершинина ул, 17/2

Вершинина ул, 17г

Вершинина ул, 20

Вершинина ул, 22

Вершинина ул, 24

Вершинина ул, 24/2

Вершинина ул, 24в

Вершинина ул, 26

Герцена ул, 29

Герцена ул, 31

Герцена ул, 33

Герцена ул, 33б

Герцена ул, 34

Герцена ул, 34/1

Герцена ул, 35

Герцена ул, 35/1

Герцена ул, 35а

Герцена ул, 36

Герцена ул, 37

Герцена ул, 37а

Герцена ул, 38

Герцена ул, 39

Герцена ул, 40

Герцена ул, 43 стр.1

Герцена ул, 43б

Герцена ул, 44

Герцена ул, 46/1

Герцена ул, 48

Герцена ул, 48/1

Герцена ул, 52

Герцена ул, 52а

Герцена ул, 54а

Герцена ул, 56

Дзержинского ул, 10

Дзержинского ул, 11

Дзержинского ул, 12

Дзержинского ул, 13

Дзержинского ул, 16

Дзержинского ул, 17

Дзержинского ул, 17/1

Дзержинского ул, 18

Дзержинского ул, 20

Дзержинского ул, 21

Дзержинского ул, 22а

Дзержинского ул, 4а

Дзержинского ул, 6

Дзержинского ул, 6а

Дзержинского ул, 7а

Дзержинского ул, 8

Дзержинского ул, 8

Дзержинского ул, 9

Ишимский пер, 10

Ишимский пер, 12

Ишимский пер, 2

Ишимский пер, 4

Ишимский пер, 5

Ишимский пер, 6

Ишимский пер, 8

Карташова ул, 21

Карташова ул, 23

Карташова ул, 23а

Карташова ул, 25

Карташова ул, 28

Кирова пр-кт, 34а

Кирова пр-кт, 34в

Красноармейская ул, 68/3

Красноармейская ул, 69

Красноармейская ул, 71

Красноармейская ул, 71/1

Красноармейская ул, 71а

Красноармейская ул, 77

Красноармейская ул, 79

Красноармейская ул, 79а

Красноармейская ул, 80

Красноармейская ул, 80а

Красноармейская ул, 83

Красноармейская ул, 84

Красноармейская ул, 85

Красноармейская ул, 86

Красноармейская ул, 92

Красноармейская ул, 92/1

Тверская ул, 53

Тверская ул, 53а

Тверская ул, 57

Тверская ул, 59

Тверская ул, 61

Тверская ул, 65

Тверская ул, 65 корпус 1

Тверская ул, 66

Тверская ул, 68

Тверская ул, 68/1

Тверская ул, 68/2

Тверская ул, 68а

Тверская ул, 70

Тверская ул, 70/1

Тверская ул, 74а

Тверская ул, 76

Тверская ул, 76/1

Тверская ул, 78

Тверская ул, 80

Фрунзе пр-кт, 65а

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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