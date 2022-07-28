Томичам расскажут о властной элите СССР и Анастасе Микояне
В субботу, 30 июля, в центре иммерсивного искусства «Особняк» пройдет беседиум, посвященный Анастасу Микояну — знаковой исторической фигуре советской эпохи. Встречу будет проводить томский журналист и краевед, автор романа «Погром» Сергей Мальцев.
«Микоян — человек, который прошел через всю историю Советского Союза, это знаковая историческая фигура. Его жизнь и судьба показательна для понимая того, что из себя представляла властная элита в СССР, как там выстраивались отношения. Мы говорим о том, что не преподают в школе», — рассказал «Томскому Обзору» Сергей Мальцев.
Формат «Беседиума», запущенный в июле в стенах «Особняка», предполагает живой диалог между гостями и специалистом, в рамках которого каждый может задать вопрос и обсудить интересные ему аспекты. Темы краевед подбирает по запросам своей публики.
Очередная встреча пройдет 30 июля в 16:00 на ул. Белинского, 19. Стоимость входа: 700 руб. Билеты можно приобрести здесь.
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