18+
18+

Томичам расскажут о властной элите СССР и Анастасе Микояне

Культура в Томске, Томские новости, встреча погром краевед новости куда сходить мероприятия особняк культура в Томске Томичам расскажут о властной элите СССР и Анастасе Микояне

В субботу, 30 июля, в центре иммерсивного искусства «Особняк» пройдет беседиум, посвященный Анастасу Микояну — знаковой исторической фигуре советской эпохи. Встречу будет проводить томский журналист и краевед, автор романа «Погром» Сергей Мальцев.

«Микоян — человек, который прошел через всю историю Советского Союза, это знаковая историческая фигура. Его жизнь и судьба показательна для понимая того, что из себя представляла властная элита в СССР, как там выстраивались отношения. Мы говорим о том, что не преподают в школе», — рассказал «Томскому Обзору» Сергей Мальцев.

Формат «Беседиума», запущенный в июле в стенах «Особняка», предполагает живой диалог между гостями и специалистом, в рамках которого каждый может задать вопрос и обсудить интересные ему аспекты. Темы краевед подбирает по запросам своей публики.

Очередная встреча пройдет 30 июля в 16:00 на ул. Белинского, 19. Стоимость входа: 700 руб. Билеты можно приобрести здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ТПУ пройдет большой open-air «Политех Вайб» для абитуриентов

26 июля 2022
Томские новости

Томичам покажут новую интерпретацию «Колобка» в «Театральной КвАРТире»

21 июля 2022
Томские новости

Главу Ленинского района Томска обвиняют в злоупотреблении полномочиями

15 июля 2022
Томские новости

В Томске открывается мини-выставка «Летом на даче!»

14 июля 2022
Томские новости

Председатель Счетной палаты Томска досрочно покидает свой пост

4 июля 2022
Томские новости

ТГУ признан одним из лучших российских вузов по машиностроению

20 июля 2022
Томские новости

Легкоатлетки из Томской области привезли «золото» и «серебро» с чемпионата России

1 июля 2022
Томские новости

Томичка стала трехкратной чемпионкой России по международному кинологическому троеборью

29 июня 2022
Томские новости

В Томске до 15 июля ограничено движение по ул. Киевской

15 июля 2022