Пожилой мужчина пострадал при столкновении «Нивы» и автобуса в Томске

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 27 июлю, в Томске столкнулись попутные автобус ВСА-3033 и ВАЗ-212140, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.25 на Иркутском тракте, 156. По предварительным данным, водитель автобуса при перестроении не убедился в безопасности совершаемого маневра.

В результате ДТП 67-летний пассажир ВАЗа с травмами доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 102, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».