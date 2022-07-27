В Томске пройдет мастер-класс по созданию видео-арта с помощью нейросети

Команда проекта «Гранит науки» ТГУ проведет в августе мастер-класс, где участники создадут видео-арты с помощью нейросети, которую они обучат по фотографиям исследований томских ученых. К участию приглашаются художники, дизайнеры, ученые и студенты Большого университета Томска.

«Мы объединяем искусство и науку, чтобы сделать ее ближе к человеку и вместе подумать над будущим современных разработок и технологий», — рассказала руководитель фестиваля «мУкА. Склады искусства» Анастасия Куклина.

По ее словам, понимание и владение нейронной сетью дает ученым и студентам больше возможностей для всестороннего подхода к исследуемой области, а также для креативной презентации результатов своей работы на форумах и конференциях.

«Использование нейросети в художественном ключе — это тренировка креативного мышления и нестандартного подхода, что помогает по-новому посмотреть на область исследования», — добавила Анастасия.

Лучшие работы по итогам мастер-класса покажут на фестивале «мУкА. Склады искусства» в рамках программы «Art&Science: микро- и макромиры». «Эти проекты в креативной и наглядной форме покажут зрителям суть исследований ученых». К каждой работе будет прилагаться описание фотографий, на основе которых они сделаны.

Анастасия рассказала, что проект «Гранит науки» стал партнером фестиваля «мУкА. Склады искусства», основная тема которого в этом году — познание себя, мира и города через медиум камеры. Это обусловлено местом проведения фестиваля — бывшее здание кинотеатра «Киномир».

«Мы решили вписаться в данную тему, так как наши ученые тоже смотрят на мир и изучают его с помощью микроскопов, телескопов и других инструментов», — дополнила Анастасия.

Мастер-класс пройдет с 8 по 25 августа в онлайн и офлайн формате. Заявку на участие можно отправить здесь до 3 августа включительно.

Напомним, в этом году фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир» в Томске по пер. Нахановича, 7.

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