18+
18+

В Томске освобождают от хлама подвал дома на ул. Учебной, 42

Судебные дела, Томские новости, хлам выносят мусор захламил подвал жесть Томска интересные новости города В Томске освобождают от хлама подвал дома на ул. Учебной, 42

В Томске повторно освобождают подвал дома по ул. Учебной, 42, который вновь захламил один из жильцов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На протяжении нескольких лет мужчина приносил в помещение вещи из мусорных контейнеров. Чтобы попасть в подвал, где находятся инженерные коммуникации, сотрудники управляющей компании каждый раз срезали замки, которые самовольно устанавливал жилец дома, а затем навешивать новые.

Суд обязал виновника убрать вещи, но тот проигнорировал требование, после чего в отделении судебных приставов по Кировскому району возбудили исполнительное производство. Под их контролем подвал был практически очищен, однако должник в очередной раз срезал замок, навесил свой и вновь стал приносить сюда содержимое мусорных контейнеров.

Приставы неоднократно пытались заставить мужчину исполнить судебное решение. В общей сложности за неисполнение требований гражданин был оштрафован 6 раз.

Ранее, весной 2020 года под контролем приставов в отношении этого же должника было исполнено судебное решение об освобождении прилегающей к дому территории от старых автомобилей (по сути, металлолома), которые население нередко использовало вместо мусорных баков.

Фото: УФССП по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские рафтеры привезли медали с чемпионата Казахстана

13 июля 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

30 июня 2022
Томские новости

В Томске врачи вернули пациенту зрение, пересадив нерв с ноги

11 июля 2022
Томские новости

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Томской области

6 июля 2022
Томские новости

Томская область объявила аукцион на ремонт 18,5 км дороги на востоке региона за 820 млн рублей

29 июня 2022
Томские новости

В Томске на трассе арестовали бензовоз

4 июля 2022
Томские новости

В Томске снимают документальный сериал «Сделаны в Сибири»

8 июля 2022
Томские новости

Главред портала «Грамота.ру» расскажет томичам о развитии русского языка

26 июля 2022
Томские новости

ФК «Томь» отказали в участии в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков, клуб делает еще попытку за право играть в лиге

28 июня 2022