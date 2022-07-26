В Томске освобождают от хлама подвал дома на ул. Учебной, 42

26 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске повторно освобождают подвал дома по ул. Учебной, 42, который вновь захламил один из жильцов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На протяжении нескольких лет мужчина приносил в помещение вещи из мусорных контейнеров. Чтобы попасть в подвал, где находятся инженерные коммуникации, сотрудники управляющей компании каждый раз срезали замки, которые самовольно устанавливал жилец дома, а затем навешивать новые.

Суд обязал виновника убрать вещи, но тот проигнорировал требование, после чего в отделении судебных приставов по Кировскому району возбудили исполнительное производство. Под их контролем подвал был практически очищен, однако должник в очередной раз срезал замок, навесил свой и вновь стал приносить сюда содержимое мусорных контейнеров.

Приставы неоднократно пытались заставить мужчину исполнить судебное решение. В общей сложности за неисполнение требований гражданин был оштрафован 6 раз.

Ранее, весной 2020 года под контролем приставов в отношении этого же должника было исполнено судебное решение об освобождении прилегающей к дому территории от старых автомобилей (по сути, металлолома), которые население нередко использовало вместо мусорных баков.

Фото: УФССП по Томской области

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