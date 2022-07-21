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Томичам покажут новую интерпретацию «Колобка» в «Театральной КвАРТире»

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Томский проект «Театральная КвАРТира» проводит премьеру спектакля «Колобок» в своей интерпретации. По словам организаторов, новизна постановки в том, что зрители сами решают, какой будет финал сказки.

В аннотации к спектаклю написано: «В каждой сказке, независимо от сюжета, мы ждем обязательно счастливого окончания. Вот мы и решили в „домашнем театре“ рассказать и показать свою интерпретацию сказки „Колобок“».

Пиар-директор «КвАРТиры» Диана Отмахова рассказала «Томскому Обзору», что со зрителями устраивается интерактив, в ходе которого они сами определяют развязку спектакля.

«Если дословно, то мы спросим у зрителей, нравится ли им финал. И, возможно, придумаем другой. Спектакль с долей юмора и философии», — добавила Отмахова.

Идея постановки у команды «КвАРТиры» родилась давно, но реализовывать ее начали с апреля этого года. Сначала они переделывали текст сказки под свою задумку, затем подбирали музыку, два месяца изготавливали кукол и репетировали спектакль.

По словам Дианы Отмахово, команда домашнего театра состоит всего из трех человек — непрофессиональных актеров и актрис. Они самим делают кукол и декорации, подбирают музыку и адаптируют текст, а также играют в постановках.

«Мы показываем, как можно обычным людям создать свой домашний театр, как самим сделать декорации, куклу, подобрать музыку и создать постановку», — добавила Диана.

Посмотреть спектакль «Колобок» можно 21 июля в 18:30 и 22 июля в 12:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 36. Места предварительно бронируются по телефону: +7-913-855-14-35.

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