Мотоциклист погиб при столкновении с двумя иномарками в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 июля 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 19 июля, в Томске столкнулись Honda CR-V, Toyota Corolla и мотоцикл Yamaha YZF R1, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.10 на ул. 79-й Гвадрейской Дивизии, 3. по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля при перестроении не уступил дорогу попутному мотоциклу. В результате двухколесное транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с Honda и Toyota.

В результате ДТП 21-летний мотоциклист погиб.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».