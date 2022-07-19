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Мотоциклист погиб при столкновении с двумя иномарками в Томске

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Накануне, 19 июля, в Томске столкнулись Honda CR-V, Toyota Corolla и мотоцикл Yamaha YZF R1, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.10 на ул. 79-й Гвадрейской Дивизии, 3. по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля при перестроении не уступил дорогу попутному мотоциклу. В результате двухколесное транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с Honda и Toyota.

В результате ДТП 21-летний мотоциклист погиб.

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