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Менее 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 14 человек. 9 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 133 001 случай заболевания коронавирусом. 131 409 заболевших выздоровели. 865 скончались.

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