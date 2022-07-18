В Томской области растёт уровень заболеваемости кишечными инфекциями

Сезонная заболеваемость сальмонеллезом, дизентерией, ротавирусом и другими кишечными инфекциями растёт в Томской области. Об этом на прошедшей в РИА Томск пресс-конференции сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Егор Медведь.

По его словам, за весь прошлый год в Томской области было зарегистрировано 8 357 случаев заболеваний кишечными инфекциями. С начала 2022 года зарегистрировано уже 5 459 случаев. Самый распространенный вид бактерии-возбудителя, которые отмечают в последнее время врачи, — это сальмонелла.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора также отметил, что рост заболеваемости связан с нарушением правил личной гигиены, технологией приготовления пищи, а также снятием ковидных ограничений.

«Снятие ковидных ограничений напрямую связано с возросшими случаями заболевания кишечными инфекциями. Также свою роль сыграл мораторий, наложенный на проверки пищевых производств. На практике, если происходит вспышка заболеваемости кишечными инфекциями на производстве, проверка выявляет отсутствие медосмотра на наличие кишечных инфекций у сотрудников», - отметил Егор Медведь.

Также он добавил, что один из основных источников заражения — открытые водоемы, особенно там, где есть птицы. Инфекция может попасть через глаза, нос, уши, при проглатывании воды.

Чтобы избежать заболевания специалист рекомендует соблюдать правила личной гигиены, правила приготовления пищи и использования сырых овощей, свежей зелени и фруктов.

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