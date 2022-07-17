Люди погибли при пожаре в селе Колбинка Томской области

17 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 17 июля, в селе Колбинка Молчановского района загорелся одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 00.18. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем, крыша частично обрушилась, горела веранда и летняя кухня.

Открытое горение удалось ликвидировать к 4.04, полностью ликвидировать возгорание — к 6.31. В результате обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорела веранда. Также обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши летней кухни.

Общая площадь пожара составила 168 кв. метров. По предварительным данным, в результате пожара есть погибшие.

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