Главу Ленинского района Томска обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2022 // Фото: unsplash.com

Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте главы Ленинского района Светланы Садковской, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Садковской, обвиняемой по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2022 года», — сказал представитель суда.

В свою очередь в пресс-службе горадминистрации агентству сообщили, что в администрации Ленинского района проводились процессуальные мероприятия.

«По результатам проверки правоохранительные органы дадут свою оценку в рамках полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района назначен Андрей Дорош», — сказал собеседник агентства.

Садковская возглавляет администрацию Ленинского района Томска с 2019 года.

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