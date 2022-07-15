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Из Томска пытались отправить в Китай 12 посылок с незадекларированными ювелирными изделиями

Криминал, Томские новости, таможня декларация посылки ювелирные изделия украшения Из Томска пытались отправить в Китай 12 посылок с незадекларированными ювелирными изделиями

Жительница Иркутска отправила из Томска 12 посылок в Китай с ювелирными изделиями из золота, серебра и природных полудрагоценных камней. Незадекларированные отправления задержали оперативники Новосибирской таможни.

«Почтовые отправления проходили оформление на Новосибирском почтовом таможенном посту Центральной почтовой таможни. Внутри вызвавших подозрение посылок таможенники обнаружили золотые и серебряные серьги, кольца, кулоны, колье, ожерелья, бусы и броши с природными самоцветами около двадцати различных видов, в числе которых аметист, турмалин, яшма, нефрит и другие», — сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Поскольку ювелирные изделия не были задекларированы, таможенники их изъяли и отправили на экспертизу в Новосибирский филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. По предварительным данным, стоимость изделий составляет более 350 тыс. рублей.

В отношении отправительницы посылки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию»). Теперь девушке грозит штраф в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с возможностью его конфискации.

«Несмотря на ощутимое наказание, недекларирование товаров — одно из наиболее частых правонарушений в таможенной сфере. Его допускают, а в ряде случаев и умышленно совершают как граждане, так и юридические лица», — рассказал заместитель начальника Сибирской оперативной

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