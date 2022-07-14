18+
18+

В Томске появилась разметка для парковки электросамокатов

Безопасность, Дороги, Томские новости, самокат катание езда парковка разметка речной вокзал В Томске появилась разметка для парковки электросамокатов

В Томске начали наносить разметку для парковки электросамокатов. Она уже появилась в районе Драмтеатра, на Речном вокзале и набережной Томи.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, разметка также будет нанесена на площади Ново-Соборной, в районе остановки ТГУ, 19 корпуса Политеха, а также в местах наибольшего спроса на прокат электросамокатов у томичей. Всего будет нанесено 40 знаков специальной стоянки.

В сообщении уточняется, что приложение для использования электросамокатов запрограммировано так, что если после использования самокат не будет размещен на спецплощадке, то у пользователя продолжится списание денег за аренду.

Ранее власти согласовали места размещения парковок в Кировском, Советском и части Ленинского района. В ближайшее время мэрия рассмотрит предложения по расширению зон кикшеринга на часть Октябрьского района Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В понедельник жителей части домов Советского района Томска ожидает отключение воды

1 июля 2022
Томские новости

Томичей приглашают в «книжную сокровищницу Сибири»

21 июня 2022
Томские новости

Должник пытался спрятать у матери заложенный автомобиль, который он разбил, но у него не получилось

24 июня 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» продолжит развитие социальных объектов на севере Томской области

23 июня 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

3 июля 2022
Томские новости

Завтра в Томске ограничат движение по ул. Карла Маркса

15 июня 2022
Томские новости

В Томской области спрогнозировали невысокий урожай черники

5 июля 2022
Томские новости

Галина Немцева поборется за пост губернатора Томской области

25 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль о страхах

20 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle