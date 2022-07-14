В Томске появилась разметка для парковки электросамокатов

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске начали наносить разметку для парковки электросамокатов. Она уже появилась в районе Драмтеатра, на Речном вокзале и набережной Томи.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, разметка также будет нанесена на площади Ново-Соборной, в районе остановки ТГУ, 19 корпуса Политеха, а также в местах наибольшего спроса на прокат электросамокатов у томичей. Всего будет нанесено 40 знаков специальной стоянки.

В сообщении уточняется, что приложение для использования электросамокатов запрограммировано так, что если после использования самокат не будет размещен на спецплощадке, то у пользователя продолжится списание денег за аренду.

Ранее власти согласовали места размещения парковок в Кировском, Советском и части Ленинского района. В ближайшее время мэрия рассмотрит предложения по расширению зон кикшеринга на часть Октябрьского района Томска.

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