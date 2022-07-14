Более 80% пользователей интернета «Ростелекома» в Томской области выбирают онлайн-оплату

14 июля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томской области 83 % абонентов «Ростелекома», пользующихся широкополосным доступом в интернет, предпочитают электронный счет вместо бумажного. Причем более 90 % новых пользователей сразу регистрируются в едином личном кабинете (ЕЛК) и получают онлайн-квитанции. Также существует и альтернативный способ получения виртуальной платежки — на электронную почту, но он менее востребован у томичей.

ЕЛК разработан для удобства клиентов и является универсальным инструментом для самообслуживания, который доступен на сайте или в мобильном приложении всем абонентам оператора. С его помощью легко управлять лицевым счетом: проверять и пополнять без комиссий баланс, настраивать необходимые параметры тарифного плана, добавлять опции или подключать новые услуги. Также в личном кабинете доступна актуальная информация по индивидуальным предложениям и акциям от компании.

«Современный ритм жизни все больше погружает нас в цифровую среду с помощью IT-технологий. С развитием онлайн-сервисов бумажные квитанции уходят в прошлое. Переход на электронные чеки выгоден всем: для компании это экономия затрат на печать и доставку, для клиентов — скорость получения квитанции. Чаще всего томичи оплачивают онлайн домашний интернет и интерактивное телевидение Wink. К сожалению, медленнее всего отказываются от печатных платежек люди старшего поколения — владельцы городских телефонов. Но положительная динамика есть, и уже более трети из них выбирают электронную версию счета», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

К одному личному кабинету можно привязать несколько лицевых счетов: например, отдельно живущих родителей или бабушек и дедушек, у которых нет интернета. В дальнейшем можно дистанционно контролировать баланс и управлять услугами. Оплатить сервисы оператора можно любым удобным способом: онлайн в личном кабинете и на сайте «Ростелекома», через банковские приложения и терминалы. Кроме того, можно воспользоваться услугами «Автоплатеж» или «Обещанный платеж».

Получить дополнительную информацию о сервисах и услугах компании можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

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