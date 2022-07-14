Стали известны имена приглашенных художников томского фестиваля «мУкА. Склады искусства»

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2022 // Фото: muka_artfestival.tilda.ws/

У томского фестиваля «мУкА. Склады искусства» появился собственный сайт, где организаторы представили основную информацию о предстоящем событии и художниках, которые примут в нем участие.

«Сейчас начинается активный этап подготовки. Многое предстоит ещё сделать: оборудовать площадку для искусства, провести субботник и уборку внутренних помещений, согласовать приезд приглашённых спикеров и художников. Ну и, самое главное, провести мастерскую Гриши Шарова с молодыми томскими художниками и помочь им в производстве объектов для фестиваля», — отметила организатор фестиваля Анастасия Куклина.

Open Call был объявлен с 24 мая по 10 июля 2022 года, позже продлён до 15 июля. Ещё есть возможность подать заявку на участие в мастерской уличного художника и куратора мастерской «мУкА» Гриши Шарова.

«Мы получили заявки от художников, граффитистов, фотографов, перформеров, студентов Института искусств и культуры, а также Высшей школы журналистики ТГУ. Заявки разноплановые, с интересными идеями. До 20 июля мы огласим весь список финалистов», — рассказывает Анастасия.

Приглашенными участниками фестиваля стали современные художники: Никита Nomerz (Нижний Новгород), Гриша Шаров (Братск), Ян Посадский (Воронеж), Андрей Люблинский (Санкт-Петербург), Василий Слонов (Красноярск), Малышки 18:22 (Томск), Илья Wince и Матвей Фатеев (Томск). Все они создадут объекты специально для фестиваля, а также примут участие в образовательной программе.

Анастасия Куклина отметила, что для фестиваля очень важна сайт-специфичность, то есть привязка к объекту архитектуры. Поэтому заданная тема 2022 года — «SelfieCity: Камера на себя» — в том числе, призывает художников к художественному исследованию истории бывшего кинотеатра Киномир.

Помимо мастерской Шарова, заявлено еще 2 направления творческих мастерских:

Лаборатория по кинотанцу «Тело в городе» Дины Верютиной (г. Санкт-Петербург). Open Call с 8 по 20 августа;

Медиа-мастерская видео-арта. Open Call с 18 июля по 5 августа.

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Напомним, в этом году фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет 2 — 4 сентября на территории бывшего здания кинотеатра «Киномир» в Томске по пер. Нахановича, 7.

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