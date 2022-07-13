18+
18+

Томские рафтеры привезли медали с чемпионата Казахстана

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, рафтинг соревнования спуск плавание медали турнир томский спорт международные соревнования Томские рафтеры привезли медали с чемпионата Казахстана

Томские спортсмены в составе делегации РФ успешно выступили на открытом чемпионате Казахстана по рафтингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир, собравший 14 команд, проходил на реке Коксу. Воспитанники ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А.Шевелева и Копыловского клуба «Одиссей» (Томский район) Сергей и Дмитрий Самойловы, Елисей Крюков и Матвей Ершов стали обладателями серебряных медалей в дисциплинах: «спринт», «параллельный спринт», «слалом» и «длинная гонка».

Как отмечают в пресс-службе, томские спортсмены уступили только команде из Горно-Алтайского государственного университета.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области повысили выплаты за принятых в приемную семью пожилых людей и инвалидов

28 июня 2022
Томские новости

В Томской области исчезают борец бородатый и весёлка обыкновенная

21 июня 2022
Томские новости

С завтрашнего дня в Томске запустят трамваи по ул. Лебедева

6 июля 2022
Томские новости

Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

15 июня 2022
Томские новости

Режиссер Дмитрий Гомзяков переезжает из Томска, но еще представит здесь свои премьеры

6 июля 2022
Томские новости

Студентка Томского политеха защитила диплом с помощью VR-технологий

21 июня 2022
Томские новости

Томская область объявила два аукциона на ремонт участков гравийных дорог за 401 млн рублей

11 июля 2022
Томские новости

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ruВВВ+» со «стабильным» прогнозом

11 июля 2022
Томские новости

Количество пассажиров поезда Томск — Новосибирск выросло более чем на четверть

5 июля 2022
Комментарии для сайта Cackle