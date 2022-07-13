Томские рафтеры привезли медали с чемпионата Казахстана

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены в составе делегации РФ успешно выступили на открытом чемпионате Казахстана по рафтингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир, собравший 14 команд, проходил на реке Коксу. Воспитанники ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А.Шевелева и Копыловского клуба «Одиссей» (Томский район) Сергей и Дмитрий Самойловы, Елисей Крюков и Матвей Ершов стали обладателями серебряных медалей в дисциплинах: «спринт», «параллельный спринт», «слалом» и «длинная гонка».

Как отмечают в пресс-службе, томские спортсмены уступили только команде из Горно-Алтайского государственного университета.

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