18+
18+

Томская область объявила два аукциона на ремонт участков гравийных дорог за 401 млн рублей

Дороги, Томские новости, закупки дороги ремонт дорог восстановление гравий асфальт Томская область объявила два аукциона на ремонт участков гравийных дорог за 401 млн рублей

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») ищет подрядчика на ремонт 25,3 км трассы Колпашево — Белый Яр на границе Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 226,8 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен отремонтировать разрушенные участки дороги, устроить покрытие из щебеночно-песчаных смесей, а также установить новые дорожные знаки. Во время ремонта будет организовано одностороннее движение транспорта. Работы должны завершиться в январе 2024 года.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 19 июля. Аукцион будет проведен 21 июля.

Кроме того, «Томскавтодор» также объявил аукцион на ремонт 7,6 км дороги на трассе Первомайское — Орехово в Первомайском районе Томской области, где планируется заменить гравийное дорожное покрытие на асфальт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 174,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 июля, итоги подведут 21 июля. Ремонт должен быть завершен в январе 2024 года.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область планирует отремонтировать 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Ремонтные работы пройдут в девяти районах региона.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Проектировщики предложили три варианта решения проблемы Степановского переезда в Томске

17 июня 2022
Томские новости

Волонтеров со всей страны приглашают в Томск для работы с исторической архитектурой

8 июля 2022
Томские новости

Новые технологии «Газпром нефти» позволят начать полномасштабную добычу палеозойской нефти в Западной Сибири

15 июня 2022
Томские новости

На время массового велопробега в Томске ограничат движение по ряду улиц

20 июня 2022
Томские новости

ТЦ «Почтальон» в центре Томска останется закрытым на период рассмотрения дела о самовольной реконструкции

8 июля 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

23 июня 2022
Томские новости

Более 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

15 июня 2022
Томские новости

В Томске иномарка опрокинулась в водоём, водитель погиб

8 июля 2022
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

25 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle