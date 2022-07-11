Томская область объявила два аукциона на ремонт участков гравийных дорог за 401 млн рублей

11 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») ищет подрядчика на ремонт 25,3 км трассы Колпашево — Белый Яр на границе Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 226,8 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен отремонтировать разрушенные участки дороги, устроить покрытие из щебеночно-песчаных смесей, а также установить новые дорожные знаки. Во время ремонта будет организовано одностороннее движение транспорта. Работы должны завершиться в январе 2024 года.

Прием заявок для участия в торгах продлится до 19 июля. Аукцион будет проведен 21 июля.

Кроме того, «Томскавтодор» также объявил аукцион на ремонт 7,6 км дороги на трассе Первомайское — Орехово в Первомайском районе Томской области, где планируется заменить гравийное дорожное покрытие на асфальт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 174,5 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 июля, итоги подведут 21 июля. Ремонт должен быть завершен в январе 2024 года.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область планирует отремонтировать 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Ремонтные работы пройдут в девяти районах региона.

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