В Томске открывается выставка автолитографий и графики

Томский Обзор / Фото: 6 июля 2022 // Фото: artmuseumtomsk.ru

Завтра, 7 июля, в Томском областном художественном музее открывается выставка авторской литографии и графики Светланы Ассоновой и Евгении Мельченко «Типичные виды и видные типы».

Как сообщают на сайте учреждения, в экспозиции представлено более 60 произведений: пейзажи, жанровые композиции, портреты, натюрморты, интерьеры. На значительной части работ изображены виды Октябрьского района Томска. «Типы» представлены в основном в графических листах анималистического жанра.

«Большая часть работ выставки является автолитографиями, отпечатанными в литографской мастерской кафедры изобразительного искусства, — говорится в сообщении. — Например, литография „Моя квартира окном на улицу“ С. Ассоновой, показывает зрителю будни и суету нашего города, а лист „7:00“ диптиха „Рано“ Е. Мельченко погружает зрителя в таинственную атмосферу раннего зимнего утра».

Выставка откроется в 17.00. Стоимость билетов 150 рублей.

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