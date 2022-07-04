В «Газпромнефть-Востоке» определили лучших в своих профессиях

4 июля 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В июне на месторождениях «Газпромнефть-Востока» прошел традиционный ежегодный конкурс «Лучший по профессии» среди представителей рабочих специальностей. Более 50 участников определяли сильнейшего по 11 номинациям, среди которых оператор добычи нефти и газа, слесарь-ремонтник, электрогазосварщики, лаборанты химического анализа и другие.

Конкурсная программа включала сдачу тестов по теоретическому курсу и практические задания на объектах предприятия. Отдельно оценивались компетенции по оказанию первой помощи пострадавшему. Учитывались скорость выполнения задания и правильная последовательность действий. Победители конкурса будут представлять «Газпромнефть-Восток» в Ноябрьске на общекорпоративном конкурсе «Газпром нефти».

«Одним из стратегических приоритетов „Газпромнефть-Востока“ является создание условий для развития людей. Конкурс профмастерства — один из инструментов, который позволяет сотрудникам обменяться опытом, перенять лучшие практики и в результате усовершенствовать свою работу. Каждый участник — гордость нашего предприятия!», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Я считаю свою профессию одной из важных на промысле, потому что в лабораториях контролируют качество нефти перед сдачей: состав, плотность, наличие примесей. Химией я увлечена со школы и целенаправленно готовилась к поступлению в томский политех. В процессе учебы углубилась в науку, и этой весной защитила диплом преподавателя-исследователя в ТПУ. Мне нравится, что в моей жизни совмещается теория и практика. Первая дает мне новые знания, а вторая — большой опыт. Все это позволяет мне не стоять на месте, а развиваться и повышать свою квалификацию», — рассказала лаборант химического анализа, Урманское месторождение Александра Орешина.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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